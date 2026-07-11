Žakelj za STA: Trojček strank obvladal izziv usklajevanja, prioritete področja ministrov

Piše: STA

Vodja poslancev NSi, SLS, Fokus Janez Žakelj zagotavlja, da je heterogena poslanska skupina obvladala izziv usklajevanja zadev, tako bo konstruktiven partner v trdni koaliciji. Prioritetno pa se bodo posvečali področjem, povezanim z ministrstvi, ki jih vodijo ministri iz njihove kvote. Do opozicije ostaja kritičen.

Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus ocenjuje, da je poslanska skupina treh strank, ki so za tokratni nastop na volitvah združile moči, pestra, s sestavo so zadovoljni, četudi so jo z oblikovanjem vlade zapustili nekateri “močni kadri”. A so po drugi strani v poslanske klopi dobili tudi nove člane, močne na različni področjih, prav tako imajo v svojih vrstah prekaljene župane in poslance. “Lahko pariramo tako v medijih kot v parlamentu,” je v pogovoru za STA pred parlamentarnimi počitnicami zatrdil Žakelj.

Priznava sicer, da je sodelovanje med več stranmi “vedno izziv”, a ocenjuje, da je trojček strank ta izziv obvladal in koordinacija poteka. Obenem zagotavlja, da so sami vedno konstruktivni koalicijski partner s predlogi v dobro državljanov, zato tudi na ravni vladne koalicije večjih težav pri usklajevanju ne pričakuje. “Sodelovanje je trenutno konstruktivno, lahko rečem, da je koalicija trdna in dobro delujemo,” je ocenil.

Po drugi strani pa trdi, da so soočeni z napadi: “Opozicija z vsemi močmi, tako z represivnimi kot s sodnimi organi in z mediji išče šibki člen”. A kot je zatrdil, tega v vrstah njihove poslanske skupine ni. “Lahko rečem, da je poslanska skupina trdna in tudi kakovostna,” pravi.

Žakelj meni, da je v Sloveniji “zelo malo stvari, ki so zelo ideološke, treba pa je vedeti, kako nasloviti probleme, ki so pred nami, recimo izboljšanje poslovnega okolja,” je navedel.

Ukrepe, ki po njihovem prepričanju peljejo v to smer, so zapisali tudi v interventni zakon, ki pa še ni stopil v veljavo, saj je v ustavni presoji sklep o nedopustnosti referenduma. Po Žakljevih besedah si želijo čim prejšnje odločitve, saj bo od nje odvisna tudi priprava rebalansa proračuna.

Sicer pa je med zanje prioritetnimi področji naštel zlasti tista, povezana z ministrstvi, ki jih vodijo ministri iz njihove kvote. Velik izziv bo tako po Žakljevi oceni področje dolgotrajne oskrbe in plačevanje domske oskrbe, razdeljevanje sredstev v kmetijstvu, pretočnost prometa in boljša regulacija gradbišč ter pospešitev sprejemanja dokumentacije za drugi blok jedrske elektrarne.

Pomembno bo tudi področje varnosti, je dejal Žakelj in spomnil na zaveze o dvigu obrambnih izdatkov, dane Natu. “Varnost je stvar, s katero se ukvarja cel svet, žal. Jaz bi tudi raje jedel potico, kot imel v roki puško, ampak dober gospodar poskrbi za vse,” je ponazoril. Visoko postavljajo tudi decentralizacijo, a to po Žakljevih zagotovilih nikakor ne pomeni le selitev ministrstev, saj rešitev ni, da se “bomo namesto iz Maribora v Ljubljano vozili iz Ljubljane v Maribor”.

Tudi v NSi, SLS in Fokusu pričakujejo zakon o Skoku, za katerega se nadejajo, da bo omogočil enaka merila za vse pri pregonu kriminala.

Ob že videnem dogajanju preteklih tednov pa je Žakelj sicer ocenil še, da je jasno, da nova vlada ne bo imela prvih 100 dni miru. Po njegovem mnenju zlasti referendumske pobude močno zaznamujejo začetek mandata. “Meni nekateri na terenu pravijo, da poslanci sploh niso več potrebni. Ker ne gre samo za ključne zakone, ampak opozicija za vse zakone, ki jih predlaga tokratna koalicija, predlaga referendumsko odločanje,” je kritičen.

Priznava, da je referendum najvišja oblika odločanja, a gre po njegovem mnenju v zakonskih primerih, ki so v tem mandatu na tnalu, za politizacijo. “Opažam, da se opozicija še ni sprijaznila s porazom, ker ni uspela pridobiti glasov za sestavo vlade,” še dodaja Žakelj.