Zakaj se predsednica republike spreneveda? Obsoja pozive k oboroževanje, podpira pa nasilje Romov nad državljani!?

Piše: Celjski glasnik

V preteklem tednu je veliko prahu dvignila izjava poslanca SDS Žana Mahniča, ki je ljudi pozval naj se včlanijo v lovska društva, da bodo lahko posedovali orožje.

Na drugi strani pa je veliko prahu dvignil tudi odziv predsednice republike Nataša Pirc Musar, ki je poslančevo izjavo obsodila, a hkrati molčala o nasilju Romov nad državljani Slovenije.

Predsednica države se (ponovno) strašansko spreneveda. Obsoja pozive k oboroževanju državljanov, ne obsoja pa nasilja Romov in ne obsoja vladajoče politike, ki s s svojim ignorantstvom to nasilje omogočahttps://t.co/cXSyrzirzQ — Matevž Tomšič (@MatevzTomsic) July 16, 2025

V zadnjem obdobju je namreč vse več napadov romskega prebivalstva nad državljani in zadnji takšen napad na 70-letnega kmeta iz okolice Ljubljane je v Sloveniji sprožil kar nekaj protestov. Ob enem takšnem je poslanec Mahnič tudi ljudem predlagal legalno oboroževanje, kar je pri predsednici republike naletelo na veliko kritiko. Medtem, ko je obsodila takšne izjave poslanca, ni niti z besedo nikoli obsodila nasilja Romov nad državljani.

Na to dvoličnost predsednice republike je opozoril tudi Matevž Tomšič: “Predsednica države se (ponovno) strašansko spreneveda. Obsoja pozive k oboroževanju državljanov, ne obsoja pa nasilja Romov in ne obsoja vladajoče politike, ki s s svojim ignorantstvom to nasilje omogoča.”