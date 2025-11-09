Zakaj Asti Vrečko nihče ne pojasni, da Art festival v Budvi ni isto kot Tour de France?

Piše: Celjski glasnik

Kako skuša vlada s pomočjo “osvobojenih” medijev odvrniti pozornost od dejanskih problemom, nenazadnje kaže poročanje RTV Slovenija.

Tako je namesto varnostnih težav, težav gospodarstva ali nenazadnje padcev konkurenčnosti Slovenije, na vseh področje, za MMC najbolj pomembna kultura ter tamkajšnja ministrica Asta Vrečko.

Kdo se ji upa povedati, da Art festival v Budvi ni isto kot Tour de France? https://t.co/2n94jEqswO — Libertarec (@Libertarec) November 3, 2025

Tako denimo je za omenjeni portal bila 3. novembra najpomembnejša novica oziroma intervju z Asto Vrečko, ki se je seveda opisovala zopet v superlativih, prav tako pa je skušala tako prikazati stranko Levica. Ob takšnem poročanju ter prioritetah nacionalnega medija je Tilen Majnardi zapisal: “Novica dneva na MMC RTVSLO. Nič drugega se ne dogaja v Sloveniji in po svetu.”

In ker je ministrica Asta Vrečko skušala svoje kulturne dosežke primerjati s športnimi dosežki, je Tomaž Štih zastavil retorično vprašanje: “Kdo se ji upa povedati, da Art festival v Budvi ni isto kot Tour de France?” Kljub vsemu pa verjetno ni pričakovati, da bo ministrica na takšno vprašanje imela kakršenkoli argument.