Zadnji dan za prijavo za referendumsko glasovanje po pošti iz Slovenije

Piše: Moja Dolenjska

Pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo potekal 23. novembra, se je danes še mogoče prijaviti za glasovanje po pošti iz Slovenije. Na ta način lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so v bolnišnicah ali v zaporu, ter invalidi.

Volivci, ki so v priporu ali zavodu za prestajanje kazni, na zdravljenju v bolnišnici in oskrbovanci v socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo, imajo še danes čas, da okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo na prihajajočem referendumu glasovati po pošti na območju Slovenije.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK).

Do 17. novembra pa se bodo lahko za glasovanje po pošti prijavili tudi tisti volivci, ki jim bo do takrat nepredvideno odvzeta prostost ali pa bodo nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali socialnovarstveni zavod.

Vlogo za glasovanje po pošti lahko volivec odda preko spletnega portala eUprava: Vloga

Na referendumskem glasovanju 23. novembra se bomo volivci in volivke izrekali o podpori zakonu o evtanaziji (uradno pomoči pri prostovoljnem končanju življenja), ki ga je julija letos sprejela vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica). Proti uveljavitvi zakona nasprotujejo zdravniki, vse verske organizacije v državi, opozicija in številne druge ustanove ter posamezniki. Zakon v takšni obliki, kot je sprejet, namreč med drugim omogoča tudi številne zlorabe. Za tranzicijsko levico pa pomeni predvsem zdravstveno in pokojninsko reformo (manj denarja za zdravstvo, krajše čakalne vrste in manj denarja za pokojnine).

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?”

Vir in več podatkov o referendumu in glasovanju je dostopnih na povezavi: ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZPPKŽ: Državna volilna komisija