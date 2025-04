Zadnji dan za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini

Piše: Moja Dolenjska

Volivci, ki bodo na dan referendumskega glasovanja o privilegiranem dodatku k pokojnini za posameznike v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini prebivajo stalno.

Državna volilna komisija (DVK) bo danes skladno z rokovnikom volilnih opravil objavila odlok o razpisu zakonodajnega referenduma.

Obenem pa se danes izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo svoj glas oddati v tujini, oddati vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatskem-konzularnem predstavništvu.

Za oba načina glasovanja morajo vlogo oddati volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini. Volivci, ki v tujini prebivajo stalno, pa morajo oddati vlogo le v primeru glasovanja po pošti, medtem kot jim za glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu tega ni treba storiti, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

V tujini bo na zakonodajnem referendumu mogoče glasovati na 29 voliščih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih, in sicer: v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, Celovcu, Clevelandu, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Münchnu, Ottawi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Torontu, Trstu, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in Vatikanu.

Odprta bodo tudi volišča v Bernu, Ottawi, Torontu, Clevelandu in Canberri, vendar s skrajšanim delovnim časom, med 9. in 17. uro.

DVK je sicer še pred tem določila, da volišč na omenjenih petih diplomatsko-konzularnih predstavništvih fizično ne bo, saj da jih je zunanje ministrstvo obvestilo, da tam ni mogoče zagotoviti dovolj članov volilnih odborov. A so na ministrstvu izpostavili, da DVK niso nikoli predlagali zaprtja katerega izmed volišč, da pa so ves čas opozarjali na težave pri oblikovanju volilnih odborov v sestavi predsednik, namestnik predsednika in zadostnega števila članov in njihovih namestnikov zaradi kadrovske okrnjenosti in podaljšanega časa glasovanja.

Referendum o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bo 11. maja. Na njem bomo volivci odločali, ali smo za uveljavitev zakona o teh privilegiranih astronomskih zneskih k pokojninam (2.000 in 3.100 evri posameznikom) ali pa smo proti. Referendum je zahtevala SDS s podporo več kot 47.000 volivcev. Referendum podpirajo tudi v NSi, strankah Fokus (Marka Lotriča, predsednika državnega sveta), Glas upokojencev oz. Inštitutu 1. oktober (Pavla Ruparja) ter številni drugi. Ankete kažejo, da so večinsko proti uveljavitvi nepravičnega zakona tudi državljani in državljanke.

Vladna koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pa zakon podpirata, kar je razumljivo, gre za zakon, ki so ga sprejeli sami. Udeležbe na referendumu jih je strah, zato Golob in Vrečkova (Levica) pozivata k bojkotu referenduma, kar je za razvite demokracije nezaslišano dejanje.

Vse o tem, kako glasovati na referendumu, lahko preberete na povezavi: Kako glasovati na referendumu?