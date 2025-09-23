Začela se je mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2025

Piše: M. O.

Na območju Gorenjske se je v ponedeljek, 22. septembra, začela mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2025 (Triglav Star 2025). Usposabljanja s področja gorskega bojevanja se udeležuje do 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske ter do 200 pripadnikov zavezniških vojsk. Na vaji tako sodelujejo pripadniki oboroženih sil Italije, Kanade, Madžarske, Nizozemske, Severne Makedonije, Španije, ZDA in Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje (NATO Mountain Warfare Center of Excellence).

Pripadniki Slovenske vojske in pripadniki zavezniških oboroženih sil bodo v prihodnjih dneh na različnih tipih reliefa in v spremenljivih vremenskih razmerah v dnevnih in nočnih pogojih preverili taktično delovanje 132. gorskega bataljona 1. brigade, vključno s preverjanjem povezljivosti z oboroženimi silami partnerskih držav.

Usposabljanje bo od sobote, 27. septembra, do petka, 3. oktobra, potekalo v okolici Bohinjske Bele. Težišče bo na usposabljanju iz individualnih vojaško-gorniških veščin in usposabljanju, namenjenem kolektivnim nalogam iz taktike delovanja manjših taktičnih enot v gorah z uporabo manevrskega streliva.

Udeleženci vaje bodo v nadaljevanju od nedelje, 5., do srede, 8. oktobra, na območju Jelovice in Ratitovca izvedli taktično vajo bataljonske ravni z uporabo manevrskega streliva in pirotehničnih sredstev ob sodelovanju letalske podpore sil Slovenske vojske.

S skupnim usposabljanjem bodo pripadniki Slovenske vojske ter pripadniki zavezniških oboroženih sil izmenjali znanja in poenotili taktične postopke ter tako dvignili raven skupnega delovanja. Vaja se bo končala v petek, 10. oktobra.

Lastniki zemljišč, na katerih bodo sodelujoči na vaji uporabljali manevrsko strelivo in pirotehnična sredstva, so obveščeni o nameri vpoklica zemljišč, za čas vpoklica pa lastnikom zemljišč pripada denarno nadomestilo. Usmeritve Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki je za vpoklicana zemljišča vaje izdal soglasje za izvedbo, so upoštevane v vseh fazah vaje.

Po koncu aktivnosti in pred predajo zemljišč lastnikom bo izvedena sanacija terena (pobiranje tulcev streliva, smeti, utrjevanje kolesnic ipd.), s čimer bo vaja minimalno vplivala na naravo. Prav tako se bomo izogibali povzročanju nepotrebnega hrupa v naravi, vendar bo ob uporabi manevrskega streliva in pirotehničnih sredstev občasno prišlo do zaznave poteka vaje.

Zaradi premikov enot Slovenske vojske in zavezniških oboroženih sil po utrjenih komunikacijah pred začetkom vaje, med njeno izvedbo in po njej bo na omenjenih lokacijah občasno zaznan povečan promet vojaških vozil in avtobusov, ki pa ne bo motil pretočnosti ostalega prometa.

Tovrstne vaje so nujno potrebne za vzdrževanje usposobljenosti enot Slovenske vojske za obrambo interesov Republike Slovenije.