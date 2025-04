Za naftne derivate boste spet plačali več

Piše: C. R.

Opolnoči se bo na servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina podražil za 2,7 centa na 1,495 evra, liter dizelskega goriva pa za 1,1 centa na 1,524 evra. Višja bo tudi cena kurilnega olja, in sicer za 0,9 centa na 1,114 evra za liter.

Cene bodo veljale od 8. aprila do – zaradi praznikov – vključno torka, 22. aprila, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za 95-oktanski bencin je določena pri 0,49693 evra, za dizel pri 0,45878 evra in za kurilno olje pri 0,19522 evra na liter.

Prav tako so nespremenjene ostale marže trgovcev, ki lahko zunaj območja avtocest in hitrih cest znašajo največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra za liter dizla in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Če vlada ne bi regulirala cen, bi po oceni ministrstva bencin stal okoli 1,575 evra, dizelsko gorivo okoli 1,605 evra in kurilno olje okoli 1,217 evra na liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.