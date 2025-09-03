17.5 C
Za Levico referendum dopusten samo takrat, ko ga zahtevajo sami

FokusSlovenija
foto: Nebojša Tejić / STA

Piše: Moja Dolenjska

Vidne člane Levice znova motijo zahteve za referendum – čeprav je bila prav ta stranka v prejšnjem mandatu tista, ki je vložila največ referendumskih pobud. Referendum o sredstvih, ki naj bi jih država namenila za oboroževanje, so denimo zahtevali še povsem nedavno, a so po konfliktih znotraj koalicije od njega pragmatično odstopili.

Poslanko Levice Natašo Sukič je te dni zmotil začetek zbiranja podpisov za referendum o evtanaziji, ki ga organizira Aleš Primc. V zapisu na Facebooku mu je očitala, da je “dežurni organizator referendumov”. Ob tem je izrazila prepričanje, da vprašanje evtanazije »ne bi smelo biti predmet politikantskega nagajanja z referendumi«, saj da gre za pravico slehernega posameznika do osebnega dostojanstva in odločanja o lastnem življenju.

Sukičeva pri tem seveda ni pojasnila, zakaj vprašanja, ki vplivajo na celotno družbo in njene osnovne civilizacijske vrednote, ne bi smela biti predmet referendumske presoje. Pozabila je tudi, da je bila prav njena stranka »dežurna organizatorka« referendumov v času prejšnje vlade – referendum so namreč zahtevali še pred nekaj tedni.

V Levici imajo očitno zelo kratek spomin. Ali pa menijo, da so referendumi smiselni in dopustni le takrat, kadar jih zahteva njihova stranka.

