Z vinjetami se strašno mudi zaradi volitev

Piše: Spletni časopis

Zakon o podaljšanju veljave letnih vinjet, veljavnih 1. decembra, za štiri mesece, ki bodo torej vse brez doplačil veljale vsaj do marca, ko bodo volitve, je vlada že poslala v parlament.

Iz vlade trdijo, da podaljšanje veljavnosti predlagajo zaradi obnovitvenih del, ki potekajo na več krakih avtocest in bodo še. Veljavnost za štiri mesece bo podaljšana tudi tistim, ki bodo letne vinjete kupili šele novembra letos, ko bi po nujnem postopku sprejeti zakon moral že veljati. Ker se november hitro bliža, se vladi mudi in predlaga odločanje parlamenta po nujnem postopku, ki je v poslovniku za vojne, naravne katastrofe ali če grozijo težko popravljive posledice za delovanje države. Tako pravi zakon:

Razlogi za nujni postopek ni. V vladi, kot je to običajno pri tej vladi, si kar nekaj izmišljajo. A ker imajo večino v DZ, vodje poslanski skupin vladnih strank Nataša Avšič Bogovič (Svoboda), Matej Tašner Vatovec (Levica) in doslej Jani Prednik (SD) te zlorabo nujnih postopkov vsakič potrdijo. Zaradi odstopa Prednika ta za SD tokrat ne bo več del teh goljufanj. Iz SD napovedujejo, da bo vodenje prevzela dosedanja namestnica vodje Meira Hot, ki je tudi podpredsednica državnega zbora. Združitev teh funkcij vodje poslanske skupine in podpredsednice je precej neobičajna.

Zakon, ki ga predlaga vlada, je takšen:

V zakonu predlagajo neobičajnost, da bo veljal že naslednji dan po uporabi v uradnem listu. Običajen rok je dva tedna, da lahko vsi, ki jih novosti zadevajo, vsaj preberejo vsebino.

Razlog za krajšanje je, kot običajno, ker so se v vladi prepozno spomnili in se jim zdaj mudi, da bi bil učinek še pred volitvami.

To je tudi pravi razlog za predlagani nujni postopek odločanja parlamenta. Iz vlade so razloge pojasnila tako: “Čimprejšnja obravnava in sprejem zakona sta nujna, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do zamude pri uveljavitvi zakonskih določb, kar bi imelo večplastne negativne posledice: motenje delovanja sistema cestninjenja in povečan pritisk na upravljavca cestninskih cest (DARS d. d.) zaradi tehničnih in organizacijskih zahtev, povezanih z nadgradnjo vinjetnega sistema cestninjenja; nejasen pravni položaj cestninskih zavezancev ter možnost neenake obravnave uporabnikov cestninskega omrežja; izgubo zaupanja javnosti v učinkovito in predvidljivo delovanje države na področju upravljanja cestne infrastrukture. Kot izhaja iz navedenega bi vsaka zamuda pri sprejemu zakona povzročila organizacijske, finančne in pravne posledice, ki bi jih bilo kasneje težko odpraviti.”

Če povemo drugače: ker so se spomnili prepozno, bodo hude posledice za državo, če to ne bo skrajno ekspresno uzakonjeno.