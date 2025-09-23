(VIDEO) Tole je storil Pavel Rupar na Brezjah, mnogi so presenečeni …

Piše: C. R.

“V baziliko Marija pomagaj na Brezje plišasti zlati pes ne paše. To je ponižanje vseh kristjanov in vseh vernikov!” je na omrežju X zapisal Pavel Rupar in dodal video.

“Prekril sem ga z zastavo EU, prosim nadomestite to sramoto s kipom Angela varuha ali Jezusom..Amen,” je še zapisal. Po nekaterih podatkih je tudi poslal pismo ljubljanskemu nadškofu, sicer nekdanjemu rektorju svetišča na Brezjah Stanislavu Zoretu, naj se ta sramota umakne.

Spomnimo: gre za nedavni blagoslov vitrine s plišastim kužkom Zlatkom, ki naj “varuje” otroke z rakom. Tu sta se vpletla Tina Gaber Golob in Robert Golob, ki sta dogodek z blagoslovom vitrine (in ne kapelice, kot pravi vladno sporočilo) izkoristila za svoje namene.

Nekateri se z njegovo potezo strinjajo. Ciril Jenko je zapisal: “Kdor se ne zaveda, da pes, oz. malik nad katerim so ateisti, ali morda celo satanisti, opravili vrag si ga vedi kakšne obrede, nima mesta v cerkvi Marija pomagaj, ni kristjan, ker nima tri čiste o krščanstvu in nauku. S tem psom so frančiškani onečastili cerkev, in tega ne bo mogoče sanirati le z odstranitvijo malika.”

Drugi pa menijo, da se tej igrači in tudi dogodku daje prevelik pomen in pozornost, da je prav to namen tistih, ki so to zakuhali.

Očitno se lahko strinjamo, da gre za podtaknjenega “Črnega Petra”, o čemer smo sicer pisali prejšnji teden.