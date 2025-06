(VIDEO) SCNR: Pričevanje Matevža in Slavke Košir  

Piše: SCNR

»Po vojni je pa bil obup… vse so pobral’… to ni bilo dne, da ne bi kdo prišel. Prav skrivat smo se začel’.«

V teh junijskih dneh, ko se s številnimi dogodki, zapisi in razmišljanji spominjamo 80 letnice konca druge svetovne vojne, vas vabimo k poslušanju zakoncev Matevža in Slavke Košir, ki ju je vojna zajela na pragu mladosti. Doživela sta tako nemško kot italijansko okupacijo, posledice komunistične revolucije pa sta čutila še dolga desetletja po maju 1945. Izgube med najbližjimi domačimi so zarezale globoke rane v njunih družinah. Še vedno si želita izvedeti le eno, kje počivata Slavkin oče in Matevžev stric?

Prisluhnite spominom Matevža in Slavke Košir na povezavi: https://zakladnicaspominov-scnr.si/matevz-in-slavka-kosir-2/