(VIDEO) Pridite na shod za zaščito pitne vode!

Piše: C. R.

“Danes ob 14.30 pridite na shod pred ljubljanski Magistrat,” sporoča Aleš Primc.



Voda je dragocena, zaščitimo jo! Pridite danes ob 14.30 pred Ljubljanski Magistrat na 21. veliki shod za rešitev pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo. Zmagujemo, vendar moramo vztrajati še naprej. Hvala vsem, ki ste že prišli, pridite tudi novi! Povabite naprej!

Danes bodo spregovorili: Anja Bah Žibert, predsednica parlamentarne komisije o kanalu C0, Alojz Nučič, strokovnjak za vodne gradnje; Brane Grad, lastnik na trasi kanala C0 in Aleš Primc.

Z veseljem sporočam, da smo pitno vodo tudi v zadnjem mesecu uspeli zaščititi pred zastrupitvijo zaradi kanala C0. Kanal C0 še ni do konca zgrajen in ne deluje. Če bi dovolili, da bi kanal C0 deloval, bi nad zbirališči vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi vsak dan teklo več kot 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. In to po ceveh, ki v skladu s standardom EN 1610 lahko puščajo 3 deci na uro na m2 zalite cevi. Da ne govorimo, o slabi izdelavi ali potresu. Poleg kanala C0 so shodi namenjeni zavzemanju za rešitve drugih velikih problemov in sicer: da bi vsi ljudje imeli osebnega zdravnika, da bi se v bloke, ki še nimajo dvigal, začelo sofinancirati vgradnjo dvigal, ter da preprečimo Jankoviću, da bi z ogromno podzemno garažno hišo uničil staro Ljubljano, Plečnikove tržnice in Ljubljansko stolnico.

Shodi pred Ljubljanskim Magistratom so za rešitev pitne vode izjemno pomembni. Ne dovolimo namreč, da bi Zoran Janković in njegovi izvajalci zadeve v zvezi s kanalom C0 izvajali na skrivaj, stran od oči ljudi ali jih pometali pod preprogo. Ljudi ves čas obveščamo o tem, kaj se dogaja, hkrati pa velika množica ljudi vsakodnevno izvaja najrazličnejše aktivnosti za zaščito pitne vode.

Lastniki zemljišč so tako prejšnji teden na trasi kanala C0, kjer kanal še ni položen, opazili delavce z bagrom, ki so hoteli nezakonito položiti električne kable. Izkazalo se je, da je Zoran Janković naročil polaganje elektro kablov zato, ker zakon določa, da se lahko lastnike zemljišč razlasti po hitrem postopku, če je na njihovem zemljišču položena elektro infrastruktura. Zahvaljujoč budnosti in stalnemu spremljanju dogajanja so lastniki zemljišč ta nezakonit in grd manever preprečili. Za to jim gre vsa zahvala in spoštovanje.

Prejšnji teden so lastniki zemljišč na trasi kanala C0 dosegli še eno pomembno zmago. Ustavno sodišče je namreč soglasno odločilo, da je Mestna občina Ljubljana nezakonito razlastila lastnike zemljišč ob trasi kanala C0. Šlo je za to, da so jim nezakonito pobrali njihove poljske poti in jih kategorizirali kot občinske. Te poti so potem uporabljali za prevoz materiala za gradnjo kanala C0. Na teh poteh so, češ, da so občinske, redarji pisali lastnikom zemljišč globe. Te poti je Mestna občina Ljubljana nato za lastnike zemljišč celo zaprl. Lastnike zemljišč, ki so ves čas trdili, da so bili razlaščeni nezakonito, pa so na teh poteh pretepali celo policisti in Jankovićeva varnostna služba. Se pravi, najprej so jim nezakonito vzeli zemljo, potem pa so se na tej zemlji nad njimi še izživljali. In seveda, ker so jim nezakonito vzeli ta zemljišča, mnogim lastnikom zemljišč ob izdajanju 7 gradbenih dovoljenj na Upravni enoti niso priznali statusa stranskega udeleženca in niso mogli uporabiti svojih zakonskih pravic za preprečitev izdaje nezakonitih gradbenih dovoljenj. Skratka, sedaj je Ustavno sodišče potrdilo, da je bilo vse to nezakonito. Sama razlastitev in seveda, vse kar se je na teh zemljiščih dogajalo po razlastitvi. To je izjemno pomembna nova zmaga. To je še en dokaz, kako nezakonito se je gradil smrtno nevaren kanal C0 in kako pomembno je, da velika množica ljudi vztraja in ne dovoli zastrupitve pitne vode, za katero Ljubljana nima nobenega drugega vira. Hvala in vse spoštovanje lastnikom zemljišč za vse njihove dosedanje boje za zaščito vode in njihove lastnine. In hvala tudi za to, da vztrajajo še naprej!

Na zadnjih treh sejah Mestnega sveta je Zoran Janković naročil kamermanu, da me mora snemati tako, da se ne vidi mojega obraza. Na zadnji seji pa je Mestni svet izglasoval, da morajo vse svetnice in svetnike snemati tako, da se jim vidi obraz. Upam, da bo res tako, saj je res krivično in nespoštljivo tudi do gledalcev, da ne morejo vseh govorcev na posnetkih sej videti v obraz, ko govorijo.

Tudi na prejšnji seji ljubljanskega mestnega sveta je bilo napeto. Večina v mestnem svetu je po pomoti izglasovala, da se morajo na posnetkih sej vsem svetnikom videti glave. Neverjetno o čem je treba glasovati! Poglejte si skrajšan posnetek te tragikomedije:

Komentar na NOVA24TV: