(VIDEO) Počeno srce ob Robertu Golobu

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Narobe so me razumeli”. Tak odgovor premiera Roberta Goloba na kritike direktorja NLB Blaža Brodnjaka, da mu je počilo srce, ko je poslušal nasvete našega premiera gospodarstvenikom, da naj optimizirajo svoje poslovanje s selitvijo na tuje, so v petek objavili na POP TV.

Začeli so popravljati škodo. Kritika Brodnjaka o diverziji na lastno državo je s podatki o največjem upadu BDP v Evropi odmevala in pokazalo se je najmanj to, da se Goloba, ki slovi po brezobzirnem čiščenju vseh kritikov, Brodnjak ne boji.

Precej si je upal že v preteklosti, a takrat le v interni komunikaciji podjetnikov, ko je opozoril na škandalozne nagrade in plače za Goloba v GEN-I z oceno: “Če je res, je to eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem“

Pri šefu vlade najbrž niti opazili niso, kako močno je udaril mimo z javnim nasvetom podjetnikom o optimizaciji v tujino. “Optimiziranje” je nekoč v težave spravilo že Gregorja Golobiča, ko se je razvedelo, da je solastnik Ultre Sum na Nizozemskem. Še v ponedeljek, ko je Golob odgovarjal poslancem, ni omenjal, da bi njegove izjave podjetniki in opozicija narobe razumeli. Kar dva poslanca sta ga vpraševala o tem. Finančni minister Boštjan Klemenčič pa je premiera celo še nadgradil z oceno, da je BiH davčno še ugodnejša od Hrvaške. Na kar podjetnike že dolgo z reklamami prepričuje tudi podjetnik in nekdanji partner premierove spremljevalke Tine Gaber Rok Snežič.

Pa tudi za POP TV Golob v resnici ni dejal, da so ga gospodarstveniki napak razumeli. To piše v naslovu članka POP TV. A v tekstu izvemo, da to pravi nekdo iz kabineta. Anonimni vir POP TV. Takšen je naslov članka:

Da se na zgroženost podjetnikov ni odzval premier sam, kar je v naslovu, ampak je to storil neznani vir POP TV, članek dodatno razkrije s tem:

Naslovi so sporočilo. Če je tekst drugačen od naslova, to kaže na nenavaden tip novinarstva. Necenzuriran. V parlamentu je v ponedeljek nekdanji poslanec Svobode Tine Novak, ki je prestopil k novi stranki Demokratov Anžeta Logarja, po oceni, da vlada ne skrbi za konkurenčnost, saj smo na lestvicah od leta 2022 padli za osem mest, kar je slabše kot Grčija v času finančne krize, opozoril, da se v tujino ne selijo le tuji šoferji tovornjakov: “Microsoft, SAB, OAKLEY operativne enote selijo iz Slovenije. Cisco deluje le še z minimalno prisotnostjo, A1 in Lidl selita vodenje čez mejo. PVC in Mercator vodijo kadri s sedežem na Hrvaškem. NLB gradi IT center v Beogradu, ne v Sloveniji. Perutnina Ptuj seli vodstveni kader na Hrvaško. Iskra seli proizvodnjo. Tudi L’Oréal in Rauch sta že prej preselila ključne funkcije drugam. To niso izolirani primeri, to je žal trend. Vsi ti vlagatelji in korporacije iščejo nekaj, česar Slovenija očitno ne ponuja več – predvidljivo poslovno okolje, spodbudno davčno politiko, učinkovito administracijo in podporne inštitucije.”

Premier tovornjakarjev tam sploh ni omenjal. Odzval se je tako: “V roku meseca ali dveh boste dobili novo dobro novico o tem, več stomilijonsko novo investicijo v Sloveniji. Tisto, kar je pomembno, je, da ta vlada od prvega dne vlaga v tri področja. Začeli smo s tem, da smo povišali vložke v znanost, razvoj in inovacije. Ko smo prevzeli mandat, je bilo tega 350 milijonov v proračunu, prihodnje leto bo tega 700 milijonov. Podvojili smo sredstva za vlaganje v znanje. Sploh ne bom šel v detajle. Ne bom šel v detajle, kje smo pri umetni inteligenci na evropskem zemljevidu, kje smo pri vesoljskih tehnologijah…”

To je podobno odgovoru v članku POP TV iz ministrstva za gospodarstvo Matjaža Hana, da se bodo kazalniki z novimi investicijami hitro obrnili. Nove investicije so za politike praviloma drugo ime za državne subvencije. Spirite. Vesoljske tehnologije. Več vzamejo podjetjem, da potem dajo nekomu drugemu. Brodnjak je, ko je kritiziral politiko vlade, povedal, da ga pozivi k begu v tujino bolijo, čeprav je sicer blizu socialdemokratom. Hanovim.

Matjaž Han Foto: Daniel Novakovič/STA za KPV

Kako Golob “odgovarja”, je pokazal tudi ob vprašanju o desetkratnem povečanju trošenja za reprezentanco ministrstev, katerih število je povečal iz 14 na rekordnih 19. Za pet. Odgovoril je: “Ko slišim, koliko naj bi šlo za reprezentanco, tudi mene strese. Ampak ne bom govoril o ministrstvih, govoril bom o kabinetu, ker tukaj stvari dobro poznam in je prav, da vsi vemo o čem govorimo.” Premier je odgovarjal o porabi lastnega kabineta, ki se v primerjavi z letom 2022 lani ni povišala. Vprašanje ni bilo o tem. Stroški za gostije ministrov so se povišali za desetkrat. Poskočili so iz 189,140 evrov na 1.844.452 evrov. Če je v preteklosti premier porabil največ, je zdaj le še drobiž v primerjavi s porabo ministrov. Na to, zakaj so mu ministri zbezljali, pa Golob ni odgovoril.