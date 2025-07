(VIDEO) Klakočar Zupančič se ne more tako napiti, da bi…

Piše: Spletni časopis

Po predlogu za pregled mednožja Majdi Širca (LDS) in Majdi Potrata (SD), s katerim je leta 2005 zaslovel takrat poslanec Pavel Rupar (takrat SDS), ki se je pozneje poslankama opravičil, se je zdaj s podobnimi seksističnimi opazkami izkazala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je Žanu Mahniču (SDS) očitali pomanjkanje moškosti.

Tako je dejala: “Kolega Mahnič, glede na to, da se radi obregnete vame, ga ni na svetu dovolj alkohola, da bi vas spremenil v možatega, plečatega moškega z izjemno moškostjo. Tako da, ga ni alkohola, ki bi ga jaz spila dovolj, da bi se vi lahko primerjal s tistim, ki ga tako radi imenujete in ki ste enkrat rekli, da se celo počutite kot on. Kaj ni smešno? Tako da, hvala lepa. V glavnem, želim si bolj kulturnih razprav. Se pa opravičujem, seveda, za ta moj mali izpad, je bil namenjen kot odgovor tistemu, kar poslušam kar naprej. Ampak, ja, pozivanje h kršitvi zakonodaje pa to pa je res nekaj, česar si ne smemo privoščiti.”

Tako je včeraj, ko se je končevala zadnja redna seje parlamenta pred počitnicami, proceduralno razpravljala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Sejo je vodila Meira Hot (SD), ki je dodala še: “Se zelo strinjam, zato sem tudi kolegu izrekla zadnje opozorilo pred opominom, ker sama rada stopnjujem ukrepe…”

Mahnič, ki je odhajal iz dvorane, pa je Klakočar Zupančičevi odgovoril: “Ga ni psihiatra, ki bi vas pozdravil”.

Žan Mahnič (SDS) Foto: DZ/Matija Sušnik

Bes Klakočar Zupančičeve in opozorilo Meire Hot je sprožila ta razprava Mahniča pred tem:

“Do te debate je prišlo po tistem slavnem martinovanju, ki je v Krškem zaradi Tamare Vonta (Svoboda) odpadel. Ker ne mi reči, da zaradi nje ni odpadel. Če ona ne bi postavljala takšnih vprašanj in opozarjala, da je to neprimerno, bi martinovanje bilo izvedeno in nihče v tej dvorani ne bi vedel, da je kakorkoli, kakršenkoli problem. Potem pa, ko je martinovanje zaradi nje odpadlo, pa so šli ljudje brati ta člen zakona, o katerem državni sekretar danes ne želi nič povedati, zakaj pa argumenti opozicije in njega, enega koalicijskega poslanca, pač vas ne prepričajo? Se motimo, ne. In pa zanimivo je to, kar smo danes slišali, da v bistvu ni bilo problem samo martinovanje, pač pa, da je to martinovanje organiziralo društvo, kjer so tudi vidni člani SDS. Se pravi, problem tega društva v Leskovcu pri Krškem je, da tam ni vidnih članov Gibanja Svobode, očitno v članstvu, ampak so člani Slovenske demokratske stranke. Ja, podžupan občine Krško Janez Olovec je član tega društva in Leskovec pri Krškem je izredno aktivno društvo. Tudi salamijado smo imeli dol odlično organizirano, vseslovensko finale, tudi proslave smo, sem se že udeležil v osnovni šoli. Dejansko je društvo aktivno, Zdaj mi pa povejte, zakaj bi moralo domače društvo iz Leskovca pri Krškem organizirati martinovanje izven svoje četrtne skupnosti, zakaj ne doma. In še enkrat, želimo spremembo zakona. Ker ni življenjski. In drage državljanke in državljani, predvsem tisti, ki ste aktivni v gasilskih, športnih, turističnih, kulturnih društvih, še naprej organizirajte prireditve, še naprej organizirajte takšne dogodke v šolah, v telovadnicah, na šolskih igriščih in zavestno še naprej kršite zakonodajo, ki je neživljenjska, ki je nenormalna, ki je proti društvu in proti podeželju. Vas, Ministrstvo za zdravje, pa bi rad videl heroje, ki bo poslal inšpekcijo nekaj mesecev pred volitvami na podeželje in da boste pisali te kazni. Isto bo potem, kot je bilo z drvi, pa kot je bilo s prepovedjo veselic, pa bojlerji – ne, ne, mi nismo nič, mi nismo nič, narobe ste nas razumeli. Skratka vedno nekaj zakurite, potem skliznete, potem pa kličete druge, da pridejo gasit, tako kot je bilo 14 dni nazaj s famoznim referendumom. Nekaj zakurite, potem pa naj drugi gasijo. In ja, pošljite inšpekcijo, državni sekretar, me res zanima inšpektorja, ki bo prišel na gasilsko veselico s tisoč ljudmi in jo zapečatil zato, ker se na šolskem igrišču toči alkohol. Me zanima, kakšen in na kakšen način bo sam odšel s te veselice. Ali pa pridite vi, državni sekretar, na takšno veselico poleti, pa jo prepovejte. Če pa Tamara Vonta že išče varen kraj na tem svetu, kjer ni alkohola, ji ga pa lahko priporočim, naj gre tja. Afganistan, v Afganistanu je stroga prepoved alkohola tako za domačine kot tudi za tujce. Vsaka uporaba alkohola pa se kaznuje z zaporno kaznijo. In enako je tudi v Saudski Arabiji. Tako da, če gospa Vonta išče varen plac pod nebom na tem svetu, naj gre v Afganistan, tam pa ne bo alkohola. Tam bo pa tudi videla, kakšne so ženske pravice v radikalnem islamu, ki ga tako zelo zagovarja. In glejte, res. Zamislite si, drage volivke in volivci, koga izvolite in koga pošiljate iz podeželja v državni zbor. Kajti vidimo kaj počne Tamara Vonta, kaj je naredila, kar se tiče martinovanja. Domačine, ki želijo martinovati, ki želijo se družiti, Tamara Vonta preganja. Cigane, ki pa te domačine terorizirajo, pa podpira.”

Po teh stavkih se je začelo. Najprej je Hotova ocenila, da je bila ta razprava “res izjemno žaljiva, kontroverzna, tudi napadalna do kolegice”. Potem pa je Klakočar Zupančičeva udarila še z moškostjo, ki je ne prepriča niti pod alkoholom.

Na spletu so z video posnetki “polemiko”, v katero je vključena še opazka Mahniča v razpravi v DZ že prej o Boru Zuljanu, povzeli tudi tako: