(VIDEO) Janez Janša javnosti razkril “famozno” klet na Trstenjakovi

Potem, ko je obupana levica skupaj z nevladniki skonstruirala zgodbo o “obiskih Izraelcev” na sedežu stranke SDS na Trstenjakovi 8 v Ljubljani, je predsednik stranke Janez Janša zdaj razkril to famozno klet, v kateri naj bi se po navedbah kritikov zbirali izraelski obveščevalci.

V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je Janez Janša s humorjem in sarkazmom pokazal dejansko klet v strankinem sedežu: “No vidite, to je ta naša znamenita klet, precej globoka,” je uvodoma dejal Janša v posnetku.

Nato je z nasmehom nadaljeval: “No vidite, tukaj pa vsak dan ob 12ih pride en kombi agentov Mossada in delajo tukaj v tej kleti do pozne noči, čez vikende delajo od doma tako kot na ministrstvu gospoda Maljevca. Seveda pa to vse plačamo s trajnega računa gospoda Goloba v Romuniji, če pa kaj zmanjka, pa k temu primakne nekaj še gospod Jankovič od tistih znamenitih 10 procentov.”

Gre seveda za čisti sarkazem in posmeh po vseh nesmislih, ki smo jih v zadnjih tednih slišali tako od “nevladnikov”, kot tudi od predstavnikov vlade. Ti se še danes niso uspeli dogovoriti niti o datumih domnevnega obiska niti o številu “agentov”, ki naj bi obiskali Trstenjakovo. Da ne govorimo o absurdni trditvi, da naj bi predsednik stranke izraelske obveščevalne agente čakal kar na ulici – in to še decembra. Janša je s posnetkom pokazal, da se SDS ne bo pustila ustrahovati z absurdnimi obtožbami.

Janšev sarkastični videoposnetek cilja na tri zadeve, ki so le ene izmed mnogih afer, ki so zaznamovale to vlado. Prva je zgodba o ministru Simonu Maljevcu (Levica), ki je bil septembra 2025 močno kritiziran zaradi rekordno visokega deleža zaposlenih na njegovem ministrstvu za solidarno prihodnost, ki delajo od doma – po nekaterih navedbah kar 75 od 97 uslužbencev. “10 odstotkov” ki jih po besedah odvetnice Nine Zidar Klemenčič ljubljanski župan Zoran Janković zahteva za usluge in afera z bančnim računom Roberta Goloba v Romuniji, ki je izbruhnila pred volitvami 2022 in se vleče še danes. Golob vztraja, da gre za krajo identitete (račun naj bi odprl nekdo drug brez njegovega vedenja), a banka je to možnost zanikala, kar je očitno le še ena v nizu Golobovih laži.