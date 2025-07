(VIDEO) Igor Bavčar na Cesarskem vrhu: Tudi zaradi krize v Evropi je pomembno, da imamo lastno državo

Piše: G. B.

Vsako leto območni odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve pripravi spominski pohod, komemoracijo in mašo na Cesarskem vrhu na Notranjskem.

Gre za spomin na dogodke iz leta 1991, ko so se oklepne enote JLA iz vrhniške vojašnice 2. julija 1991 pomaknile do Logatca, kjer naj bi vojaki zasedli položaje, pri tem so jo pripadniki TO zadržati na magistralni cesti Vrhnika-Logatec z barikado blizu Cesarskega vrha. Dvakratni spopad pripadnikov TO s precej močnejšo tankovsko enoto okupatorske armade je bil uspešen, saj se je enota vrnila nazaj v vojašnico. Žal pa se je na praktično istem mestu deset dni kasneje zgodil tragičen dogodek, saj je pri prometni nesreči tovornjaka TO prišlo do zdrsa tovora (zaboji z orožjem), ki je pod seboj pokopali dva mlada pripadnika TO, ki sta malo pred tem branila domovino, in sicer Miroslava Moljka in Antona Žaklja. Zato je obeležje na Cesarskem vrhu posvečeno tudi njima.

Prav na 34-letnico njune nesrečne smrti, torej 12. julija 2025, je bil tudi organiziran spominski pohod, ki je potekal s treh strani: iz Rovt, Vrhnike in Gornjega Logatca. Ob desetih dopoldne je mašo na prostem daroval župnik iz Gornjega Logatca Dušan Kožuh, nato pa je sledila komemoracija s pozdravnim nagovorom predsednika VSO Logatec Jožetom Leskovcem ter kulturnim programom: nastopom Obrtniškega mešanega pevskega zbora Notranjska in tenorista Jožeta Oblaka ob spremljavi Medarda Šviglja.

Zbrane je nagovoril Igor Bavčar, notranji minister v osamosvojitveni vladi, ki je med drugim spomnil tudi na dogajanje v času druge svetovne vojne in po njej, ko so po njegovo vse politične sile kalkulirale na vse strani, slovensko katoliško vodstvo je računalo na izkrcanje zahodnih zaveznikov v Dalmaciji in Istri. Do tega pa ni prišlo, saj je Tito pod vplivom Stalina napovedal, da se bo v tem primeru povezal z Nemci, saj bi prihod zahodnih zaveznikov ustavil komunistično revolucijo v Jugoslaviji. »Žal smo bili v zgodovini pogosto žrtev tovrstnih trgovin,« je spomnil Bavčar.

V nadaljevanju pa je spomnil na čas osamosvojitve, ko je v tedanji Demosovi vladi operativno vodil osamosvojitev. »Prvi predlogi so bili za konfederacijo,« je dejal, saj takrat še ni bilo poguma, da bi mislili na samostojnost, temu je nasprotoval ves zahodni svet, mnogi so se bali razpada Sovjetske zveze. Ključna točka pa je bil plebiscit, ki je začrtal našo samostojno pot. Tudi kasneje na obeh referendumih o EU in Nato smo dosegli večino. Toda svet, v katerega smo takrat vstopili, je sedaj drugače. Lahko se zgodi, da bodo temeljni kamni zatresli, saj je Evropa zaspana, prepočasna, zaradi notranjih razlik močno razklana, je med drugim opozoril Bavčar. In dodal: »Samo lastna država nam omogoča, da v teh kriznih časih lahko obstanemo.«

Navzoči so se spomnili tudi na pravkar umrlega župnika iz Rovt Janeza Petriča, ki je umrl v začetku letošnjega julija.

