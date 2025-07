(VABILO) Molitev za Rome (in vse druge)

Piše: Blagovest.si

»Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti; če je žejen, mu daj piti; če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim.« (Rim 12, 14-21)

Glede na eskalacijo nasilja na območjih, kjer živijo Romi (jugovzhodna Slovenija), najprej priporočamo branje tega KOMENTARJA.

Zavedati se je treba, da je v teh zgodbah mnogo ljudi notranje ranjenih. Slabe izkušnje z (nekaterimi) Romi jim povzročajo negotovost, strah, nelagodje ob vsakem srečevanju z Romi. Jasno je, da ko te ugrizne kača, tudi pri zviti vrvi lahko reagiraš panično. Toda božja beseda je tu nedvoumna in vabi, da presežemo to ozračje strahu, nemira, odpuščanja in bolečine. Od tega bomo imeli korist vsi.

