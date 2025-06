V Sloveniji bencin dražji, pri sosedih cene nespremenjene

Piše: Moja Dolenjska

Opolnoči so se cene pogonskih goriv v Sloveniji spremenile. Podražil se je 95-oktanski bencin (za 0,4 centa). Liter dizelskega goriva je cenejši za 0,5 centa, kurilno olje je cenejše za 0,6 centa.

Na Hrvaškem so cene naftnih derivatov ostale nespremenjene. Cene plina pa so nižje kot so bile doslej.

Primerjava cen naftnih derivatov oz. goriv med Slovenijo in Hrvaško tudi tokrat pokaže, da so goriva na Hrvaškem bistveno cenejša kot v Sloveniji, razlika je v nižjih davkih, ki jih imajo pri sosedih.

Primerjava cen, za liter goriva, v evrih:

Slovenija, v evrih Hrvaška, v evrih 95-oktanski bencin 1,437 1,41 dizel 1,440 1,28 kurilno olje 1,037 0,68

Plin se je na Hrvaškem pocenil in stane 1,09 evra, plin v 10-litrski jeklenki pa 16,30 evra.

Na Hrvaškem so cene pogonskih goriv praviloma povsod enake, v Sloveniji pa so na bencinskih servisih ob avtocestah bistveno višje, saj prodajalci cene lahko prosto oblikujejo. Tokratne cene bodo v obeh državah veljale naslednjih 14 dni, do vključno 16. junija 2025.

Cena sodčka surove nafte na svetovnih trgih je okoli 60 evrov, pri nakupu bencina okoli 60 odstotkov cene plačamo državi (davki), pri dizlu pa okoli 57 odstotkov, so objavili v časniku Finance. Marže trgovcev so v Sloveniji trenutno od 6,8 do 7,0 odstotka končne cene.

Model za izračun cen je enak tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kjer pa so cene pogonskih goriv zaradi nižjih davkov že dlje časa precej nižje kot v Sloveniji.

Tako pa je bilo poleti 2020, ko je bilo gorivo v Sloveniji daleč najcenejše, na Hrvaškem pa je bilo dražje za 20 %. V času zdajšnje vlade so se stvari bistveno spremenile, v škodo Slovenije.