Urad predsednice priznal, kar je pravzaprav znano že nekaj dni

Piše: Gašper Blažič

Kako naporno in zamudno je lahko iskanje podatkov preko uradnih podatkov, kaže tudi naslednji primer.

Naše uredništvo je prejšnji teden želelo pri Uradu predsednice RS poizvedeti, kdo sta bili osebi, ki sta bili v času vožnje iz Umaga v Komendo v družbi s predsednico Natašo Pirc Musar. Že pred tednom dni je po kuloarjih zaokrožil namig, da je bila s Pirc Musarjevo tudi Viktorija Krivoluckaja, ruska državljanka s slovenskim potnim listom.

Vendar se je istočasno pokazalo, da je bila ob njiju prisotna še ena oseba. Njeno ime je razkrito dva dni kasneje in sicer v sredo.

No, dan prej, torej v torek (4. avgusta), smo na Urad predsednice republike naslovili naslednje vprašanje:

Spoštovani,

Glede prometne nesreče 31. 7. 2026 v predoru Kastelec je bilo sporočeno, da sta bili s predsednico republike še dve osebi, katerih imen niso sporočili.

Glede na to, da je šlo za prevoz na državne stroške in da je dogodek že preteklost, smatram, da je ta informacija javna, razen če bi obstajal poseben varnostni razlog. Navsezadnje gre za javni interes.

Kdo sta bili torej osebi, ki sta bili v avtomobilu z varovano osebo?

Vse dobro in pričakujem vaš odgovor.

Gašper Blažič

Odgovor, ki ga je poslal urad, se glasi takole:

Sopotnici sta bili prijateljici predsednice. Ker ne gre za javni osebi, osebnih podatkov ne moremo razkriti.

Nato smo se s pritožbo še isti dan obrnili na Urad informacijske pooblaščenke, ki je na predsedničin urad nasledil pritožbo v petek, 7. avgusta, ko sta v javnosti krožili že imeni obeh sopotnic.

Uradni odgovor urada pa smo prejeli danes. Glasi se takole:

Spoštovani,

v zvezi z vašo zahtevo z dne 3. 8. 2026, s katero ste zahtevali posredovanje podatkov o osebah, ki sta bili sopotnici v vozilu s predsednico republike Natašo Pirc Musar v času prometne nesreče v predoru Kastelec, vas obveščamo, da smo po odstopu pritožbe s strani Informacijske pooblaščenke zadevo ponovno vsebinsko preučili.

Čeprav osebni podatki sopotnikov v vozilu načeloma predstavljajo izjemo od prostega dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1; ZDIJZ), v konkretnem primeru ugotavljamo, da so bili ti podatki že javno objavljeni in so tako že dostopni javnosti.

Glede na navedeno vam posredujemo zahtevana podatka. Sopotnici v vozilu sta bili Viktorija Krivolutskaya in Urška Repovš.

Lep pozdrav.

Torej, po skoraj tednu dni smo torej dobili na pladnju “toplo vodo” o “vojni tajni”, ki je dejansko že nekaj časa razkrita. Precej ponižujoče, sploh za novinarje, ki želimo najti ustrezne podatke. Morda bo ob tem postalo jasno, zakaj novinarji zelo radi posegamo po neuradnih virih.