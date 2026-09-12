V prvih 100 dnevih vlade vrsta ukrepov na področju infrastrukture in energetike

Piše: C. R.

V prvih 100 dneh je vlada izvedla več ukrepov, ki se neposredno dotikajo vsakdanjih poti ljudi, stroškov prevoza in razvoja prometne infrastrukture. Z ukrepi omejuje prenos visokih cen goriv v cene prevoza, hrane in drugega blaga, izboljšuje javni potniški promet, pospešuje pomembne infrastrukturne projekte ter odpira prostor sodobnim oblikam mobilnosti.

Ščitimo prehransko in prometno oskrbo pred draginjo goriv

Pripravljen je interventni zakon, s katerim bo vlada ob izredni rasti cen goriv ciljno pomagala cestnim prevoznikom ter kmetijstvu in gozdarstvu, dejavnostim, ki so ključne za nemoteno oskrbo države. Cilje tega je omejiti prenos višjih stroškov goriva v cene prevoza, hrane in drugega blaga. Pri ukrepu ne gre za splošno subvencioniranje goriva, temveč za ciljno pomoč, s katero ščitimo prehransko varnost, konkurenčnost gospodarstva in potrošnike pred dodatnimi podražitvami. Že od začetka mandata pa se regulira tudi cene goriv zunaj avtocest in jih tako za vse prebivalce ohranjajo nižje.

Napredne tehnologije vožnje na slovenskih cestah

Kot šesta država Evropske unije smo priznali začasno EU homologacijo sistema FSD (Supervised) in s tem omogočili njegovo uporabo na slovenskih cestah pod pogoji, določenimi v homologaciji. Gre za napreden sistem pomoči vozniku, ki ga je homologiral nizozemski homologacijski organ RDW. Slovenija se s tem uvršča med države, ki odpirajo vrata naprednim tehnologijam avtomatizirane vožnje ter jih uvajajo pravočasno, varno in premišljeno. Cilj tega ukrepa je tehnološki razvoj izkoristiti za varnejšo, sodobnejšo in učinkovitejšo mobilnost.

Predčasna sprostitev dela štajerske avtoceste

Predčasno so bila zaključena glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter še pred začetkom šolskega leta ponovno vzpostavili promet po dveh pasovih v vsako smer. Na enem najbolj obremenjenih odsekov štajerske avtoceste se je zato skrajšalo obdobje zastojev ter izboljšala pretočnost in varnost prometa.

Uvedba brezstičnega plačevanje v javnem potniškem prometu

Skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa je bilo pri izbranih koncesionarjih medkrajevnega avtobusnega prometa uvedeno brezstično plačevanje vozovnic z bančnimi karticami. Potniki lahko prevoz zdaj plačajo hitro in neposredno ob vstopu na avtobus, brez predhodnega nakupa vozovnice ali posebne kartice. To je konkreten korak k sodobnejšemu in uporabnikom prijaznejšemu javnemu prevozu.

Več izbire in konkurence pri prevozih

Pripravljene so spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerimi se odpravlja nepotrebne ovire za nove in inovativne oblike prevoza potnikov, tudi prek sodobnih digitalnih platform. Za uporabnike to pomeni več ponudnikov in izbire, enostavnejše naročanje in plačevanje ter večjo preglednost. Potnik bo ceno poznal vnaprej, omogočeno bo ocenjevanje voznikov, večja konkurenca pa bo spodbujala kakovostnejše in uporabnikom prijaznejše storitve.

Luč na koncu predora na tretji razvojni osi

Pri gradnji tretje razvojne osi sever med Velenjem in Slovenj Gradcem je bil dosežen pomemben gradbeni mejnik. Po zahtevnih izkopnih delih je bil izkopan zadnji meter 730,40 metra dolge desne cevi predora Vodriž in tako je zasijala luč na koncu predora- kar pomeni sodobni, varnejši in hitrejši cestni povezavi Koroške z osrednjo Slovenijo.

Začetek šolskega leta brez zapletov v javnem potniškem prometu

Na prvi šolski dan je bilo zagotovljeno nemoteno izvajanje javnega potniškega prometa. Kar bi moralo biti samoumevno, je v preteklih letih povzročalo številne težave in veliko nepotrebnega stresa za učence, dijake in njihove starše. Letos je začetek šolskega leta minil brez večjih zapletov.

Vir: MZIE