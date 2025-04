V pričakovanju nižjih cen pogonskih goriv

Piše: Moja Dolenjska

Na Hrvaškem se bodo jutri precej pocenila pogonska goriva precej pocenila. Sklep o tem je hrvaška vlada sprejela na petkovi dopisni seji. Goriva se naj bi jutri pocenila tudi v Sloveniji, pričakujejo v časniku Moje Finance, vendar slovenska vlada o tem še ni odločala.

Cene goriv na Hrvaškem so že dlje časa precej nižje kot v Sloveniji.

Od jutri, torka, bodo cene goriv na Hrvaškem naslednje:

95-oktanski bencin: 1,38 evra (nižja za devet centov)

dizel: 1,28 evra (nižja za osem centov)

modri dizel: 0,68 evra (nižja za sedem centov)

Cene na Hrvaškem so nižje zaradi nižjih davkov, bo tem so cene povsod enake, ne glede na to, ali gre za bencinske servise znotraj države ali ob avtocestah.

V Sloveniji so cene ob avtocestah precej višje, saj prodajalci te lahko prosto oblikujejo.