V mariborski nadškofiji se obetajo velike spremembe

Piše: C. R.

Katoliški škofje so dopoldne v stolnicah darovali krizmene maše. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi med drugim duhovnike pozval, naj spet odkrijejo in poglobijo svoje duhovniško bratstvo. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa je napovedal preoblikovanje župnij, ki bo postopno in premišljeno ter narejeno z namenom, da se župnije okrepijo.

Zore je v pridigi spomnil, da je veliki četrtek praznik duhovništva, saj je Jezus na veliki četrtek pri zadnji večerji postavil evharistijo, ob tem pa dejal, “to delajte v moj spomin”. S tem je po njegovih besedah evharistijo izročil v skrb svojim učencem in za njimi duhovnikom.

Ob tem se je vprašal, kako je Jezus sploh izbral svoje učence. “Ko je Jezus izbiral najožji krog, ki mu bo zaupal oznanjevanje evangelija in ga poslal do zadnjih meja zemlje, se ni obrnil na agencijo za izbiro kadrov, ni objavil razpisa s pogoji za sodelovanje, ni pripravil testov, s katerimi bi preizkusil psihofizične sposobnosti izbrancev. Ne, nič podobnega. Šel je na goro in vso noč molil. In po tem pogovoru z očetom jih je izbral. Na podoben način je poklical tudi nas, dragi bratje duhovniki,” je dejal.

Duhovniki so zato po Zoretovih besedah poklicani, da skrbijo “za oltar in za vse tisto, kar božje ljudstvo, h kateremu smo poslani, potrebuje za zvestobo evangeliju”. “Zato je sveto leto za nas povabilo in priložnost, da se na poseben način posvetimo službi oltarja in službi posvečevanja božjega ljudstva; da se v tem letu vrnemo k oltarju. To je naš delež,” je dejal. Ocenil je tudi, da bi morali v svetem letu duhovniki znova odkriti in poglobiti svoje duhovniško bratstvo.

Cvikl pa je v svoji pridigi med drugim napovedal preurejanje oz. povezovanje župnij v mariborski nadškofiji. Ob tem je dejal, da ne bo šlo za proces, ki bi se zgodil na hitro in brez posluha za ljudi, ampak se bo povezovanje župnij odvijalo postopoma in prožno.

Prve spremembe po Cviklovih besedah načrtujejo že kmalu. “Župnije, ki so v soupravi, bodo prve stopile na pot povezovanja župnij. To je smiseln korak, saj so te skupnosti že vajene določenega sodelovanja. To bo začetek daljšega procesa, ki bo v naslednjih letih postopoma oblikoval novo podobo župnij v naši nadškofiji. Ne gre za preprosto združevanje, temveč za priložnost, da župnije zadihajo v novi dinamiki, da se okrepijo in da na novo odkrijemo, kaj pomeni, da je župnija živa skupnost vere,” je dejal.

Prenova po njegovih besedah pomeni, “da bo treba stopiti iz cone udobja, da bo treba v nekaterih primerih morda celo spremeniti način delovanja, da bo treba stopiti v bolj tesen stik z ljudmi, z verniki in jim omogočiti, da bodo tudi sami prevzeli večjo odgovornost pri oblikovanju življenja župnije”.

Duhovnikom in drugim cerkvenim delavcem se je na veliki četrtek, praznik duhovništva, zahvalil za nesebično služenje, zvestobo, odgovornost in požrtvovalnost, s katero opravljajo svoje poslanstvo.

Pri današnjih krizmenih mašah so sicer škofje posvetili sveto olje, ki ga čez leto uporabljajo ob različnih priložnostih, kot so krsti, birme, mašniško posvečenje in podobno, duhovniki pa so obnovili svoje duhovniške obljube.

Pri večernih mašah se bodo spomnili Jezusove zadnje večerje. Končal se bo 40-dnevni post in začel enodnevni petkov strogi post.