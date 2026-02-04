V Ljubljani potekal shod v podporo Kurdom v Siriji

Piše: A. S.

V Ljubljani je 3. februarja 2026 kljub dežju potekal levičarski shod v podporo Rožavi v Siriji, ki se ga je udeležilo okoli 200 ljudi. Levičarji so tako znova pokazali, da je njihov odnos do narodov tretjega sveta v kontrastu z odnosom do lastnega ljudstva.

Protestniki so opozorili na nadaljevanje napadov na kurdske in druge skupnosti na severu in vzhodu Sirije, zlasti na obleganje Kobaneja, ter izrazili podporo Demokratični avtonomni upravi severne in vzhodne Sirije. Govorci so izpostavili vlogo Kurdov v boju proti Islamski državi, pomen demokratičnega konfederalizma in osrednjo vlogo žensk v rožavski revoluciji, hkrati pa kritizirali mednarodno skupnost in EU zaradi podpore oblastem v Damasku. Shod se je zaključil s protestnim pohodom po mestnih ulicah in pozivi k prekinitvi vojne, vzpostavitvi humanitarnih koridorjev ter ohranitvi dosežkov revolucije v Rožavi.

Medtem, ko podpirajo pravice do obstoja Palestincev ali Kurdov, levičarji zanikajo iste pravice svojim narodom, ko v isti sapi zagovarjajo množične migracije. Na protestu so opozarjali na nasilje Islamske države, obenem pa zagovarjajo migracije islamskega prebivalstva v Evropo. A, očitno se jim ne zdi vredno omenjati vseh žrtev multikulturalizma na ulicah naše celine, temveč jih islamski fundamentalizem skrbi samo, ko so ogroženi narodi onkraj meja Evrope.