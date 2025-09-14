V Ljubljani bo potekala mednarodna konferenca o suverenosti in identiteti

Piše: Nova24tv

Osrednji del pogovora v Temi dneva je bil tokrat namenjen prihajajoči mednarodni konferenci z naslovom Srednja Evropa – konstanta v spreminjajočem svetu, ki bo potekala 15. in 16. septembra v Klubu Cankarjevega doma. Dogodek organizirajo Kulturno-umetniško društvo KUD GDO, založba Družina, Zbor za republiko ter Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, več o tem pa je povedal prevajalec, publicist in filozof Andrej Lokar.

Z voditeljico Aleksandro Jug sta se dotaknila aktualnih geopolitičnih dogodkov, kot so atentat na ameriškega konzervativnega aktivista Charlieja Kirka, ruski droni na poljskem ozemlju in govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Pogovor se je začel z včerajšnjim atentatom na Charlieja Kirka na univerzitetnem kampusu v ZDA. Lokar je poudaril, da je težko ugotoviti prave motive, saj ozadje še ni znano. Policija je prijela in izpustila dve osebi, kar kaže na kompleksnost primera. Meni, da to odraža širše nenaklonjeno okolje konzervativcem na Zahodu, kjer so pogoste prepovedi predavanj in izključevanje. Kot je dejal Lokar: “Dogodek kaže na okolje, ki je v ZDA in na Zahodu nasploh pogosto nenaklonjeno konzervativcem. Ti so deležni slabega obravnavanja, prepovedi predavanj ali drugih oblik izključevanja.”

Nato je razprava prešla na ruske drone na poljskem ozemlju, ki jih je Lokar označil za polhibriden napad, namenjen testiranju odzivnosti Nata. Meni, da gre za rusko strategijo “divide et impera” (deli in vladaj), s katero želijo Rusi razdreti zahodne institucije. Lokar je izrazil prepričanje, da ZDA ostajajo zavezane evroatlantski povezavi, ob tem pa opozoril na nesoglasja, saj želijo evropske države nastopati kot Evropska unija, kar ZDA vidijo kot gospodarsko grožnjo. “Rusi to šibkost zaznavajo in testirajo meje, da bi dosegli geostrateško preoblikovanje Evrope,” je dejal.

Kritika govora Ursule von der Leyen – demagogija in globalen projekt

Pomemben del pogovora je bila analiza govora Ursule von der Leyen, ki je poudarila potrebo po varnostni samostojnosti Evrope. Lokar je govor označil za demagogijo, ki spominja na jugoslovanski čas. Začela je s sentimentalno zgodbo o ukrajinskem dečku, nato pa prešla v vojno retoriko, s katero je izrazila podporo alternativnim organizacijam v Izraelu in na Madžarskem, in sicer brez posvetovanja z državami članicami. To govorec razume kot napad na suverenost posameznih držav. Izpostavil je: “Evropa je ideja, ki se uresničuje prek skupnega svobodnega trga.” Meni, da to razkriva, da je EU globalen projekt, ki ga podpira finančna elita. Ta si želi homogeniziran svet. Komentiral je: “Poslušal sem približno 30 minut njenega govora, nato pa nisem mogel več, saj mi je zvenelo kot demagogija, ki spominja na čase Jugoslavije.” Meni, da se mora Slovenija vprašati, ali lahko v takem kontekstu ohrani suverenost, saj ta pristop spominja na nekdanjo Jugoslavijo.

O prihajajoči konferenci

Osrednja tema oddaje je bila mednarodna konferenca, ki bo združila priznane mislece iz Slovenije in regije, osrednje teme konference pa bodo identiteta Srednje Evrope, vrednote, kulturna dediščina, varnost in geopolitične perspektive. Lokar je pojasnil, da bo glavni namen preveriti enotnost desnosredinske civilne družbe in internacionalizirati Slovenijo pred volitvami. Ne gre za enostranska stališča, temveč za različne poglede, ki naj bi vodili k sintezi. Za Slovenijo je to ključno, saj je postavljena pred izbiro. Odločati se mora namreč med “hlapci Zahoda ali tlačani Rusije”. Meni, da je edina pot za ohranitev suverenosti krepitev Srednje Evrope polariziranem svetu. Dejal je: “Menim, da je ta konferenca, glede na sodelujoče, celo boljša od letošnjega blejskega foruma.”

Med udeleženci bo okoli 30 strokovnjakov, med njimi bodo tudi Lojze Peterle, Dimitrij Rupel, nekdanji hrvaški zunanji minister Miro Kovač, nekdanji avstrijski obrambni minister Jan Figel in Zdeněko Žák. Lokar je poudaril vključitev mlajših strokovnjakov, ki bodo omogočili sveže poglede. Konferenca je odprta za javnost, vendar zahteva prijavo.