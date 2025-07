V Italiji nasprotujejo nastopu ruskega maestra Gergijeva, ker je podpornik Putinove ubijalske politike, Ljubljana Festival pa mirno vabi Anno Netrebko, ki je ravno tako podpornica Putina

Piše: C. R., STA

Nastop ruskega zvezdniškega dirigenta Valerija Gergijeva je v Italiji sprožil ostre proteste, med drugim italijanskega ministra za kulturo Alessandra Giulija. K odpovedi koncerta je pozvala tudi Julija Navalna, vdova ruskega oporečnika in opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je lani umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije. V Italiji bodo nastop najverjetneje odpovedali, pri nas pa je Ljubljana Festival že večkrat in tudi letos povabil nastopati rusko operno pevko Anno Netrebko, ki je ravno tako podpornica Putina, ki bo v Ljubljani nastopila 26. avgusta. Se bo kdo oglasil, nasprotoval njenemu nastopu, in podprl ukrajinsko diasporo v Sloveniji, ki nastopu Netrebko na Ljubljana Festivalu ostro nasprotuje?!