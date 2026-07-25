V Bovcu danes tradicionalno srečanje SDS in začetek poletnega tabora

Piše: Moja Dolenjska

S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov, članov, prijateljev in simpatizerjev se bo danes začel že 31. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma. Današnje srečanje bo potekalo na letališču v Bovcu, osrednji del bo nagovor predsednika stranke in vlade Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo nato vrstile vse do 9. avgusta, z izhodiščem v kampu Klin v Lepeni, vrhunec pa bo vzpon na Triglav v soboto, 8. avgusta 2026.

Letošnji 31. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma poteka v spomin na dr. Antona Jegliča in Jožeta Zorča in je tudi edinstvena priložnost za neformalno druženje, spoznavanje in povezovanje vseh generacij, navajajo v stranki.

Program tabora ponuja širok spekter dejavnosti – od gorskih pohodov, kajaka, raftanja in športnih iger, do kulturnih srečanj in izobraževalnih vsebin. Posebno pozornost letos znova namenjamo družinam, otrokom in mladim, ki bodo lahko sodelovali na tečajih skalnega plezanja in doživeli nepozabno bivanje v naravi. Za plezalne tečaje je mogoča tudi brezplačna izposoja opreme.

Iz objav na družbenih omrežjih je razvidno, da so danes na poti proti Bovcu že številni avtobusi potnikov (članov, prijateljev in znancev) iz cele Slovenije.

V osrednjem delu srečanja pa bo, ob 12.30, zbrane nagovoril predsednik stranke in premier Janez Janša.

Celoten program srečanja SDS v Bovcu je dostopen na povezavi: celoten-program-bovec-2026