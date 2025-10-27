Uroš Šinko: “Švica proti Sloveniji prava “sirotinja”. Imajo zgolj sedem ministrstev, nimajo v državni lasti hotelov, toplic, madona, niti kobilarne si ne morejo privoščiti.”

Piše: Celjski glasnik

S strani trenutne oblasti je mogoče slišati samohvalo, kako imamo trenutno nizko brezposelnost in zato bodo tudi socialne transferje pognali v zrak.

Hkrati s temi podatki pa nihče od akterjev ne razkriva, kako veliko imamo javno upravo oziroma koliko ljudi je na državni blagajni. Na koncu koncev pa tudi ne razlagajo, kako se po več kot 30 letih država še vedno vmešava v lastniške strukture podjetij.

Radi se primerjamo s Švico, ampak dragi moji, Švica je proti nam "sirotinja". Imajo zgolj 7 ministrstev, nimajo v državni lasti hotelov, toplic, madona, niti kobilarne si ne morejo privoščiti. Kaj šele, da bi imeli paradržavne multimilijonarje.

Zdravstvo privat.

In če so nam strici te trenutne oblasti pred osamosvojitvijo obljubljali drugo Švico, smo danes daleč od tega. Nenazadnje ima danes s Švico povezavo samo ta elita, ki koristi usluge, katere ima Švica veliko bolj urejene kot Slovenija. Vsekakor pa gre za koriščenje uslug z davkoplačevalskim denarjem.

