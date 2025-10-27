e-Demokracija
10 C
Ljubljana
ponedeljek, 27 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Uroš Šinko: “Švica proti Sloveniji prava “sirotinja”. Imajo zgolj sedem ministrstev, nimajo v državni lasti hotelov, toplic, madona, niti kobilarne si ne morejo privoščiti.”

Slovenija
foto: montaža Demokracija, FA BOBO

Piše: Celjski glasnik

S strani trenutne oblasti je mogoče slišati samohvalo, kako imamo trenutno nizko brezposelnost in zato bodo tudi socialne transferje pognali v zrak.

Hkrati s temi podatki pa nihče od akterjev ne razkriva, kako veliko imamo javno upravo oziroma koliko ljudi je na državni blagajni. Na koncu koncev pa tudi ne razlagajo, kako se po več kot 30 letih država še vedno vmešava v lastniške strukture podjetij.

In če so nam strici te trenutne oblasti pred osamosvojitvijo obljubljali drugo Švico, smo danes daleč od tega. Nenazadnje ima danes s Švico povezavo samo ta elita, ki koristi usluge, katere ima Švica veliko bolj urejene kot Slovenija. Vsekakor pa gre za koriščenje uslug z davkoplačevalskim denarjem.

“Radi se primerjamo s Švico, ampak dragi moji, Švica je proti nam “sirotinja”. Imajo zgolj 7 ministrstev, nimajo v državni lasti hotelov, toplic, madona, niti kobilarne si ne morejo privoščiti. Kaj šele, da bi imeli paradržavne multimilijonarje. Zdravstvo privat. Je pa res, da njihovo privat zdravstvo zelo rada koristi naša rdeča partijska aristokracija. Seveda za naš denar. Jači smo mi od Švajcarske, bi rekli naši srbski lastniki ter evropski poslanci, ki bi naj zastopali Slovenijo,” opozarja uporabnik družbenega omrežja.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Bivši predsednik podmladka Zaresa, ki sicer aktivno dela na področju integracije Romov, razgalil hinavščino Tamare Vonta in napovedal udeležbo na protestnem shodu

Slovenija

Koga zavaja žalska ravnateljica? Trdi, da na tamkajšnji šoli kar petina otrok ne govori slovensko, hkrati pa trdi, da to ne vpliva na kakovost...

Fokus

“Osvobojena” RTV s propagandnim pamfletom “bilda” Alenko Bratušek, ki je hkrati ne upajo povprašati po odgovornosti!

Fokus

Znano, kdo naj bi bil morilec Aleša Šutarja. Se bo branil z neprištevnostjo?

© Nova obzorja d.o.o., 2025