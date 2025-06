Piše: Moja Dolenjska

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo v ponedeljek, 30. junija, skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za leto 2025, pregovorno znan kot regres za letni dopust.

Po odločitvi vladne koalicije (Svoboda, SD in Levica) bodo zneski za 5 evrov višji kot lani, pri čemer so navzgor spremenjene tudi meje petih razredov, po kateri se določa pripadajoča višina.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2025 izplačan v naslednjih zneskih:

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v naslednjih zneskih:

Letni dodatek oz. regres bo izplačan 628.060 uživalcem pokojnin in 11.012 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Skupno bo 639.072 oseb prejelo 172.637.067 evrov. To je približno toliko, kot znaša cena obnove ene od železniških postaj v Sloveniji, kot se jih gredo v vladni koaliciji (Svoboda, SD in Levica).

Vir: ZPIZ