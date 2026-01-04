Umrl zelo znan slovenski pridelovalec vrhunskega vina

Piše: C. R.

V soboto je v 63. letu starosti umrl slovenski vinar Miha Istenič, katerega penine so dobile več nagrad, piše spletno Delo. Njegov oče Janez Istenič je po drugi svetovni vojni kot prvi zasebnik na slovenskih tleh začel pridelovati penino pod lastno blagovno znamko.

Vodenje najstarejše hiše penin v Sloveniji sta leta 2023 prevzela Mark in Nik Istenič in ohranjata zgodbo s 57-letno tradicijo. Nadaljujeta tradicijo, ki jo je leta 1968 začel njun ded in pionir slovenskih klasičnih penin Janez ter jo z eksperimenti nadaljeval njun oče Miha.

Isteničevi premorejo najstarejšo blagovno znamko, imajo najstarejšo rdečo penino, prvo aromatizirano pijačo na osnovi penečega vina pri nas, prvi v Sloveniji so pridelali penino brut. Njihove najmlajše penine cuvee odležijo na drožeh najmanj dve leti, večina penin preživi v stiku z drožmi pet ali celo šest let. Na leto ustekleničijo približno 150.000 steklenic penin, še navaja Delo.