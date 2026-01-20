Umrl smučarski inovator Aleš Guček, sicer tudi sodelavec Demokracije

Piše: C. R.

Umrl je Aleš Guček, nekdanji reprezentant, učitelj in demonstrator alpskega smučanja ter strokovnjak in avtor na področju zgodovine smučanja, ki je veljal za smučarskega vizionarja, so danes sporočili pri Smučarski zvezi Slovenije. Star je bil 81 let.

“Z žalostjo in globoko bolečino sporočamo, da nas je zapustil Aleš Guček, velik prijatelj smučarskega športa, dolgoletni član Smučarske zveze Slovenije in predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije,” so pri SZS zapisali na spletni strani.

“Z njegovim odhodom ni tišje le med nami, temveč je smučarski svet izgubil vizionarja, ki je verjel v znanje in prihodnost smučanja. Kot smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt je smučanje razumel celostno – kot gibanje, kulturo, prostor in vrednoto. Njegove misli so segale dlje od trenutka, njegove ideje pa bodo živele še dolgo po njem. Pogrešali bomo njegov prepoznavni nasmeh, nalezljivo dobro voljo in bogato znanje, ki ga je nesebično delil z mlajšimi generacijami učiteljev in trenerjev smučanja. Aleš, hvala za prijateljstvo, navdih in vizijo. Smučarski svet te bo za vedno globoko pogrešal,” so sklenili zapis pri nacionalni organizaciji.

Smučanje je bil njegov konjiček od mladih let. Smučati je začel pri treh letih in prvič tekmoval pri devetih, ko se je včlanil v Smučarski klub Enotnost v Ljubljani. Z 19 leti je prenehal tekmovati.

Od leta 1966 do 1979 je bil demonstrator, vodja demonstratorske vrste pa od leta 1968 do 1975. Od leta 1972 do 1974 je bil predsednik Zbora vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije ter član predsedstva Smučarske zveze Slovenije.

Na področju poučevanja smučanja je leta 1969 v šolo smučanja uvedel tehniko krožnega gibanja kolen, osnove alpske tekmovalne tehnike, postavil kriterije s faktorji od ena do tri glede na zahtevnost smučarskih prvin na izpitih za učitelje smučanja in uvedel izpit iz slaloma. V učni načrt šole smučanja je vključil osnove teka na smučeh in smučarskih skokov.

Je avtor številnih monografij, almanahov in priročnikov o smučanju. Bil je tudi pobudnik ustanovitve slovenskega smučarskega muzeja ter soavtor programa muzeja v Nordijskem centru Planica, za katerega je zbral številne eksponate. Je bil tudi avtor prve faze smučarskega muzeja Elan.

Bil je tudi dolgoletni naročnik in prijatelj Demokracije, večkrat se je tudi oglasil s kakšnim pisnim prispevkom. Pred leti je založba Nova obzorja izdala knjigo “Uporni krti”, z njim smo naredili tudi intervju.

Naj počiva v miru.