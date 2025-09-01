Umorili uglednega krojača: Z nožem so mu prebadali trebuh

Piše: Moja Dolenjska

Stanka Grahuto iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, starega zgolj 25 let, uglednega krojača, so umorili v nedeljo, 30. avgusta 1942. Dan prej, 29. avgusta zvečer, so ponj prišli partizani. Odvedli so ga na hrib Koglo in ga pri vasi Bela ubili na zverinski način. Z nožem so mu prebadali trebuh, lice in mu na eni strani prerezali vrat, nato pa so ga pustili krvaveti na tlej.

Ljudje iz bližnje okolice so slišali ponoči klice na pomoč. Nesrečnež je klical svoje brate in mater. Iz hiš si niso upali, ker so se bali zločincev. Proti jutri je neka ženska sporočila domačim, kaj se je zgodilo s fantom. Šli so ga iskat. Brat je našel truplo, ki je bilo pokrito z listjem. Pripeljali so ga na dom in ga v ponedeljek, 31. avgusta 1942, pokopali v Šmarjeti.

Kljub partizanskim grožnjam in nasilju so ljudje polnoštevilno spremili žrtev na njegovi zadnji poti in tako obsodili partizanska grozodejstva. Po pogrebu so partizani odpeljali žensko, ki je domačim sporočila Stankovo smrt.

Stanka Grahuto je odpeljal morilec, ki pred 8 leti umoril njegovega brata.

Pričevanje o tem je objavil takratni Slovenec, zdaj pa je to na omrežju X objavilo Društvo Huda jama 45 (vir)