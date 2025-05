Umikajo prepoved Bookinga in Airbnb v Sloveniji

Piše: Spletni časopis

Vladne stranke, ki so že umaknile odločanje o medijskem zakonu še v zadnjem branju, zdaj umikajo še spremembe zakona o gostinstvu, s katerim poskušajo doseči, da bi bilo več stanovanj na voljo državljanom tako, da bi prepovedali oddajanje stanovanj preko Bookinga, Airbnb in podobnih modernih servisov. To bi verjetno koristilo hotelirjem, številni hoteli so v lasti države in z državo povezanih podjetij.

Predlog za umik pred jutrišnjo sejo odbora za gospodarstvo je takšen:

Na umik je verjetno vplivalo mnenje zakonodajno pravne službe DZ o kršenju ustavne ureditve na številnih področjih, če bi poslanci uzakonili ta predlog vlade. Izjemno kritično mnenje je spisano na 40 straneh. Ob medijskem zakonu, kjer so podobno opozarjali na kršenje ustave, je obsegalo celo 47 strani.