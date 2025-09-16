Uf, kako je spodletelo Vladimirju Prebiliču …

Piše: C. R.

Potem ko so se v medijih že pojavili namigi, da se bo nova Prebiličeva stranka imenovala Gremo!, se je izkazalo, da iz te moke ne bo kruha. Ime je namreč že zasedeno.

Ime bodoče stranke, ki jo ustanavlja Vladimir Prebilič , tako za zdaj ostaja neznanka. Eno od predlaganih imen je bilo tudi Gremo!, za katero pa se je izkazalo, da je že “zasedeno”, saj je z istoimensko listo na lokalnih volitvah nastopil aktualni župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič , je poročal POP TV.

Vladimir Prebilič je namreč na urad za intelektualno lastnino med drugim poslal vlogo s predlogom, da stranko, s katero bo nastopil na parlamentarnih volitvah, poimenujejo Gremo! Stranka Vladimirja Prebiliča.

Po besedah Prebiliča so jim iz urada sporočili, da ime ni zavzeto, ampak se je kasneje izkazalo, da je s podobnim imenom na zadnjih lokalnih volitvah nastopil aktualni župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič. Imenovala se je Gremo! – neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča. Pod tem imenom pa bo nastopil tudi na volitvah naslednje leto, je Kovačič povedal za oddajo 24 ur.

Prebilič je za televizijo potrdil, da sta se s Kovačičem pogovorila in da je ime takoj umaknil. “Nikakor ne želimo, da bi mi komurkoli onemogočali njegovo politično delo in naj ob tem zaželim županu vse dobro in naj uspešno uporablja to ime,” je dejal Prebilič.

Dodal je, da so na urad za intelektualno lastnino vložili več imen, ki jih ne želi razkriti, končno ime nove levosredinske stranke pa bi lahko razkrili šele na kongresu 15. oktobra.