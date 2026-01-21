Učitelji na nogah: Pripravili so peticijo o Zakonu o potrjevanju učnih gradiv

Piše: slosolar.si

V strokovni javnosti se odpira razprava o posledicah novega Zakona o potrjevanju učnih gradiv (ZPUG), ki je bil sprejet konec leta 2025. Mojca Ilc Klun, prof. geografije in zgodovine, je vložila peticijo proti smernicam, ki izhajajo iz zakona in bi lahko pomembno vplivale na strokovno avtonomijo učiteljev ter na kakovost pouka v osnovnih in srednjih šolah.

Zakon o potrjevanju učnih gradiv razširja pristojnosti potrjevanja tudi na druge oblike učnih gradiv, ne le na učbenike. Hkrati pa določa, da se učna gradiva potrjujejo na podlagi ocen potreb in v skladu s smernicami pristojnega zavoda. Prav te smernice naj bi v praksi opredeljevale, katere oblike učnih gradiv za posamezni predmet in razred lahko uporabljajo učenci.

Po navedbah pobudnice peticije to pomeni pomemben premik: učitelji ne bi več samostojno odločali, ali bodo njihovi učenci pri pouku uporabljali učbenik, delovni zvezek, kombinacijo več gradiv ali druga didaktična orodja, temveč bi bila njihova izbira omejena z vnaprej določenimi sistemskimi okviri.

