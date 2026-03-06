Piše: Celjski glasnik

Kako nekompetentna, nestrokovna ter sramotna je Tanja Fajon za slovensko zunanjo politiko, je pokazala v svojem odzivu ob napadu Izraela na Iran.

Skupaj z obramboslovci na FDV so vsi skupaj pokazali, da jim geografska lega ter potovanje transporta v Evropo dela nemalo preglavic, za nameček pa je pokazala, da ji tudi časovnice delajo izredno velike preglavice.

Uboga država z zunanjo ministrico, ki razlaga, da pot z ladjo okoli Afrike traja 10-14 ur ⬇️ 22 sekunda posnetka 🙄 https://t.co/95OlkQheF3 — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) March 1, 2026

Sicer res pred samo enim mikrofonom in še to Golobove osvobojene RTV Slovenija je hitela razlagati, kako nastaja Sloveniji in Evropi škoda zaradi dogajanja v Iranu. Hkrati pa hitela razlagati, kako bo sedaj pot po morju trajala dlje in bo potrebnih dodatnih 10-14 ur in to za pot okoli celotne Afrike.

Da se je s to izjavo Fajonova povsem osmešila, ni potrebno razlagati, je pa žalostno, da takšna oseba Slovenijo predstavlja v svetu. Ekonomist dr. Matej Lahovnik je zato zapisal: “Uboga država z zunanjo ministrico, ki razlaga, da pot z ladjo okoli Afrike traja 10-14 ur”.