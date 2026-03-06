Piše: Celjski glasnik
Kako nekompetentna, nestrokovna ter sramotna je Tanja Fajon za slovensko zunanjo politiko, je pokazala v svojem odzivu ob napadu Izraela na Iran.
Skupaj z obramboslovci na FDV so vsi skupaj pokazali, da jim geografska lega ter potovanje transporta v Evropo dela nemalo preglavic, za nameček pa je pokazala, da ji tudi časovnice delajo izredno velike preglavice.
Sicer res pred samo enim mikrofonom in še to Golobove osvobojene RTV Slovenija je hitela razlagati, kako nastaja Sloveniji in Evropi škoda zaradi dogajanja v Iranu. Hkrati pa hitela razlagati, kako bo sedaj pot po morju trajala dlje in bo potrebnih dodatnih 10-14 ur in to za pot okoli celotne Afrike.
Da se je s to izjavo Fajonova povsem osmešila, ni potrebno razlagati, je pa žalostno, da takšna oseba Slovenijo predstavlja v svetu. Ekonomist dr. Matej Lahovnik je zato zapisal: “Uboga država z zunanjo ministrico, ki razlaga, da pot z ladjo okoli Afrike traja 10-14 ur”.