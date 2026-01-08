e-Demokracija
Türk soli pamet glede Venezuele, pri Ukrajini pa je imel drugačna merila

FokusSlovenija
Nekdanji predsednik republike Danilo Türk nikoli ni skrival svoje bližine s Putinovim režimom v Moskvi. (Foto: STA)

Piše: Domen Mezeg, C. R. 

“Eden najbolj odvratnih karakterjev, kar jih je lomastilo po slovenski in mednarodni politiki,” je ob dvojnih standardih nekdanjega predsednika Türka glede Ukrajine in Venezuele, zapisal komentator Iršič.

Eden izmed prominentnih “mirovnikov”, ki se borijo za razorožitev Ukrajine, Danilo Türk nedvomno ni politik evropskega kova. V svojih javnih nastopih namreč brezsramno brani poglede t. i. osi zla – Venezuele, Irana, Rusije, Kitajske in Severne Koreje.

V njegovem odnosu do t. i. palestinskega vprašanja pa je čutiti duh Gibanja neuvrščenih. Kdor ga dovolj pozna, ni presenečen nad njegovimi srhljivimi dvojnimi merili, ko gre za vprašanje Venezuele in Ukrajine, čeprav gre za uglednega mednarodnega pravnika, od katerega se pričakuje več doslednosti v javnih nastopih.

Ugledni mednarodni pravnik Danilo Turk daje kontradiktorne javne izjave, kar odpira vprašanja o njegovi strokovnosti (Foto: omrežje X, Mitja Iršič)

Dvojna merila – ena za Ukrajino, druga za Venezuelo
Spomladi 2025 je slovensko javnost presenetila njegova šokantna izjava: “Nekdo mora povedati, da je Ukrajina doživela poraz”.

Povsem drugačno pa je Türkovo stališče sedaj ob ameriški intervenciji v Venezueli: “ZDA z vojaško akcijo v Venezueli kršile mednarodno pravo”.

