Transakcije s tveganimi državami pod Golobovo vlado skoraj osemkrat višje

Piše: Moja Dolenjska

V državnem zboru Robert Golob danes odgovarja na poslanska vprašanja.

Poslanca Zvoneta Černača (SDS) je med drugim zanimal Golobov komentar na poročilo Urada RS za preprečevanje pranja denarja, iz katerega izhaja, da se je v mandatu aktualne vlade izdatno povečalo število transakcij s t. i. tveganimi državami.

Lani jih je bilo 56.567, ob začetku mandata samo nekaj čez 9000 letno, njihov znesek pa se je v tem času povzpel za skoraj osemkrat, s slabe milijarde na prek 7,6 milijarde evrov, je povzel.

Golob na to ni odgovoril.

Černač je spraševal tudi glede prikritega bančnega računa v romunski podružnici Raiffeisen bank (v Bukarešti), Golob pa je, tako kot vedno doslej v tem primeru, ponovno dolgovezil. In se izgovarjal na (svoje) odvetnike, ki da menda to rešujejo. Trdi, da na tem računu nikoli ni bilo nobene transakcije, dokazil o tem pa javnosti ne pokaže.