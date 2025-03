Tragičen teden: tri smrtne nesreče v gorah, na smučišču pa ugasnilo življenje 14-letnice

Piše: C. R.

Drugi marčevski konec tedna je prinesel tragedijo na smučišču, saj je policija sporočila, da je umrl otrok. Neuradno naj bi šlo za 14-letno dekle.

“Danes okoli 9.40 smo bili obveščeni o nesreči na eni izmed smučarskih prog smučišča na območju Soriške planine. Po do sedaj zbranih obvestilih je otrok med smučanjem po smučišču zapeljal izven urejenega dela smučišča in trčil v drevo. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in dežurna posadka HNMP s policistom gorske policijske enote, ki je na kraj poletela s helikopterjem Slovenske vojske. Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled ter nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Obveščen bo tudi pristojni nadzorni organ smučišč. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin tega dogodka škofjeloški policisti prosijo morebitne priče, ki so dogodek videle ali o njem vedo karkoli povedati, da pokličejo na Policijsko postajo Škofja Loka 04 502 37 00 ali interventno številko 113,” je sporočila policija.

Včeraj pa so poročali o dveh smrtnih nesrečah v gorah. Med plezanjem v navezi v alpinistični smeri Grintovčev steber v Kamniško-Savinjskih Alpah je po padcu umrla 35-letna plezalka, 41-letni soplezalec je bil hudo poškodovan. Na poti na Triglav pa je umrl tuji planinec, 30-letni hrvaški pohodnik. Po podatkih policije se je vzpenjal po zasneženi Tominškovi poti iz doline Vrat proti Triglavu, med hojo na višini med 1700 in 1800 metrov pa mu je zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Na območju Grintovca v Kamniško-Savinjskih Alpah se je že prejšnjo nedeljo zgodila tragična nesreča, saj je takrat 43-letni hrvaški pohodnik. Pohodniku, ki je bil sicer primerno opremljen, je med hojo na višini okoli 1900 metrov zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.