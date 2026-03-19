Svobodnjaški župan Maribora pridržan? Tole sporočajo …

Na Mestni občini Maribor so bile danes hišne preiskave, ki jih izvaja Nacionalni preiskovalni urad. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Večer, naj bi bil mariborski župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja.

Po neuradnih informacijah Mariborinfo naj bi bil mariborski župan Arsenovič danes zjutraj pridržan pred mariborskim vrtcem, hišne preiskave pa so bile tudi na njegovem domačem naslovu. Arsenovič se na naše klice ne oglaša.

Domnevno sporni posli naj bi bili povezani s prodajo enega od zemljišč v Mariboru. V preiskavi naj bi se znašel tudi lastnik podjetja SH Global Tomaž Polak. Polak je sicer tudi ravnatelj glasbene šole v Gornji Radgoni, gradi pa hiše in stanovanja, tudi v Mariboru pri Cityju, tako imenovani Centrum Palace. Pokala smo poskušali priklicati za komentar, a neuspešno. Več o njem v nadaljevanju članka.

Po informacijah, s katerimi razpolaga uredništvo Mariborinfo, je Arsenovič hišne preiskave pričakoval.

Mestna občina potrdila hišne preiskave, kaj pravi Generalna policijska uprava? Na Mestni občini Maribor so potrdili, da so mestno občino danes obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, vendar – kot so zapisali – dodatnih informacij v tem trenutku ne morejo posredovati. Na generalni policijski upravi pa so pojasnili, da danes preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je začel v letu 2025, ob pomoči kriminalistov iz sektorjev kriminalistične policije policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Predkazenski postopek usmerja pristojno specializirano državno tožilstvo, informacije bodo dopolnili danes čez dan.

Med aretiranimi naj bi bil tudi mariborski župan. Preiskovalci so sicer prejeli kazni mestnega redarstva.

Je Arsenovič vnaprej vedel za hišno preiskavo? Po informacijah, s katerimi razpolaga uredništvo Mariborinfo, je Arsenovič hišne preiskave pričakoval. Na mestno občino smo naslovili vprašanje, ali naša informacija drži in od kod je informacijo o nameravanih preiskavah dobil. Prav to naj bi bil po informacijah naših virov tudi razlog, da ni aktivneje sodeloval pri kampanji Svobode v Mariboru, s katero je v preteklem letu sklenil odmeven sporazum o sodelovanju. Spomnimo, Robert Golob je sicer prvi napovedani obisk Maribora in srečanje z mariborskim županom v kampanji nepričakovano odpovedal.

SH Global v Mariboru pri Cityju gradi tako imenovani Centrum Palace.