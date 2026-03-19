Svobodnjaški župan Maribora pridržan? Tole sporočajo …

Piše: e-maribor
Na mariborski občini potekajo hišne preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada, po neuradnih informacijah naj bi bil med osumljenimi tudi župan Saša Arsenovič, ki naj bi ga tudi pridržali. Na klice portala e-Maribor se ne oglaša.
Na Mestni občini Maribor so bile danes hišne preiskave, ki jih izvaja Nacionalni preiskovalni urad. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Večer, naj bi bil mariborski župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja.
Po neuradnih informacijah Mariborinfo naj bi bil mariborski župan Arsenovič danes zjutraj pridržan pred mariborskim vrtcem, hišne preiskave pa so bile tudi na njegovem domačem naslovu. Arsenovič se na naše klice ne oglaša.
Domnevno sporni posli naj bi bili povezani s prodajo enega od zemljišč v Mariboru. V preiskavi naj bi se znašel tudi lastnik podjetja SH Global Tomaž Polak. Polak je sicer tudi ravnatelj glasbene šole v Gornji Radgoni, gradi pa hiše in stanovanja, tudi v Mariboru pri Cityju, tako imenovani Centrum Palace. Pokala smo poskušali priklicati za komentar, a neuspešno. Več o njem v nadaljevanju članka.
Mestna občina potrdila hišne preiskave, kaj pravi Generalna policijska uprava?
Na Mestni občini Maribor so potrdili, da so mestno občino danes obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, vendar – kot so zapisali – dodatnih informacij v tem trenutku ne morejo posredovati.
Na generalni policijski upravi pa so pojasnili, da danes preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je začel v letu 2025, ob pomoči kriminalistov iz sektorjev kriminalistične policije policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije.
Predkazenski postopek usmerja pristojno specializirano državno tožilstvo, informacije bodo dopolnili danes čez dan.
Je Arsenovič vnaprej vedel za hišno preiskavo?
Po informacijah, s katerimi razpolaga uredništvo Mariborinfo, je Arsenovič hišne preiskave pričakoval. Na mestno občino smo naslovili vprašanje, ali naša informacija drži in od kod je informacijo o nameravanih preiskavah dobil.
Prav to naj bi bil po informacijah naših virov tudi razlog, da ni aktivneje sodeloval pri kampanji Svobode v Mariboru, s katero je v preteklem letu sklenil odmeven sporazum o sodelovanju. Spomnimo, Robert Golob je sicer prvi napovedani obisk Maribora in srečanje z mariborskim županom v kampanji nepričakovano odpovedal.
V središču preiskav tudi Tomaž Polak – kdo je?
Leta 2015 je Polak ustanovil podjetje SH Global, nepremičnine in inženiring, d. o. o., katerega je 100-odstotni lastnik. Danes ta holding obsega najmanj štiri hčerinska podjetja – SH Global Radvanje, SH Global Gospejna, SH Global Rent in matično SH Global – vsako namenjeno posameznim projektom ali segmentom poslovanja. Skupni letni prihodki skupine presegajo deset milijonov evrov, bonitetna ocena za leto 2025 pa je AA+, kar pomeni najvišjo možno stopnjo finančne zanesljivosti.
Formalno je direktorica podjetja SH Global Darja Černe, Polak pa nastopa kot lastnik in prokurist. Še zanimivost – Černe je hkrati zaposlena kot poslovna sekretarka na Glasbeni šoli Gornja Radgona.
Začetki so bili na Studencih, kjer je SH Global postavil preko sto enostanovanjskih objektov in zaključil zadnji niz 21 hiš Studenci Elite. Sledila je večstanovanjska gradnja – Studenci Vila bloki s 136 stanovanji po predvideni ceni okoli 1800 evrov za kvadratni meter.
Vzporedno je skupina prevzela večje zemljišče v Radvanju, kjer se razvija projekt Radvanje Nature Luxury oziroma Rožnodolski Gaj – na slabih šestih hektarjih ob vznožju Pohorja naj bi zraslo 82 hiš in šest vila blokov s skupno 32 stanovanji. V pritličjih so načrtovani kavarna, fitnes in zasebni vrtec, cene pa se po napovedih gibljejo med 2300 in 2500 evri za kvadratni meter.
Tomaž Polak je sicer po izobrazbi glasbenik – diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer se je specializiral za trobila. Zaposlen je na Glasbeni šoli Gornja Radgona, kjer že več kot 17 let poučuje trobento, pozavno in rog ter šolo vodi kot ravnatelj. Vzporedno je magistriral iz menedžmenta.