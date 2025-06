Svetovni slovenski kongres je postal član mednarodne zveze ETTW

Piše: C. R.

Svetovni slovenski kongres je postal član mednarodne zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World – ETTW, s sedežem v Bruslju, so sporočili iz Svetovnega slovenskega kongresa. ETTW povezuje organizacije iz vse Evrope, ki delujejo na področju diaspor. Njena glavna naloga je zastopanje interesov 17 milijonov Evropejcev, ki živijo v drugi državi članici EU ter 60 milijonov Evropejcev, ki živijo izven Evrope, pred institucijami Evropske unije v Bruslju.

“Gre za veliko čast, da je bil SSK sprejet v ta prestižni klub vplivnih organizacij in ob tem obljubljamo, da bomo članstvo maksimalno izkoristili za prizadevanje za interese Slovencev v izseljenstvu ter domovini,” so še zapisali pro SSK, in nadalje še sporočili, da je ob tem prišlo še do enega pomembnega dogodka, saj je bil dr. Dejan Valentinčič, ki je bil leta 2022 kot prvi Slovenec že izvoljen v upravni odbor ETTW, sedaj izvoljen za generalnega sekretarja te mednarodne organizacije. Na tem mestu je nasledil Danca Steena Illeborga, nekdanjega direktorja Odbora regij EU. Za novega predsednika pa je bil izvoljen malterški diplomat Raymond Xerri, ki je na tem mestu nasledil nekdanjega francoskega senatorja Pierrea-Yvesa Le Borgna.

ETTW je preteklo sredo, v Bruslju slovesno praznoval 40. obletnico svojega obstoja. Konference, ki jo je s svojim govorom odprla predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, sta se v imenu SSK udeležila predsednica Belgijske konference SSK mag. Nežka Figelj in predsednik Slovenske konference SSK dr. Dejan Valentinčič, ki je tudi sodeloval na okrogli mizi o sodobnih izzivih evropskih diaspor in kaj bi EU lahko naredila zanje.