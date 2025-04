Štrukljev SVIZ bi krčil vrtce

Piše: Moja Dolenjska

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki ga že celo večnost vodi 68-letni Branimir Štrukelj, večkratni kandidat Levice na volitvah, znan tudi kot nekdanji Kučanov zel, je začel z zbiranjem podpisov, povezano z vrtci. V pripravi so namreč spremembe zakona o vrtcih, Štrukelj in njegovi aktivisti pa želijo v zakon vnesti določila o normativih v vrtčevskih oddelkih. Moti jih možnost do dveh dodatnih otrok v posameznem oddelku.

Iz lokalnega okolja zdaj prihajajo novice, da posamezni aktivisti poskušajo vplivati (pritiskati) na starše, naj se podpišejo pod zahtevo za spremembo normativov, pri čemer je tudi veliko dezinformacij.

Resorni minister Vinko Logaj se zaveda resnosti stanja in temu nasprotuje. Spremembam o normativih nasprotujejo tudi v občinah, kar so te dni poudarili tudi v Skupnosti občin Slovenije.

V občinah, ki so ustanoviteljice vrtcev, navajajo, da želijo zaščititi pravico vseh otrok do mesta v vrtcu, zagotoviti želijo čim nižjo ceno oskrbe, ob primerni kvaliteti predšolske vzgoje.

V vrtcih že dolgo velja fleksibilni (prilagodljivi) normativ, ki občinam omogoča, da se prilagodijo potrebam prebivalk in prebivalcev. Zakon o vrtcih kot normativ zdaj določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12 otrok (10 plus 2 po potrebi), v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok (20 plus 2 po potrebi). Uveljavljena je namreč možnost, da občina kot ustanoviteljica vrtca glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti določi, da število otrok v oddelku glede na normativ presega določeno število za največ dva otroka v oddelku.

Kaj bi prinesle spremembe, če bi obveljala agenda skrajne levice?

Občuten dvig stroškov delovanja vrtcev, v določenih skupinah tudi do 20 odstotkov. Večje investicijske pritiske na občinske proračuna in zmanjšanje razpoložljivih mest v vrtcih, kar bi neposredno ogrozilo pravico otrok in staršev do vključitev v predšolsko vzgojo. Dostopnost storitve in finančna vzdržnost predšolske vzgoje bi bila v številnih okoljih nižja. Ukrep, kot ga predlagajo v sindikatu, mnogokrat kot podaljšani roki vladajoče levičarske struje, pa bi pomenil neposreden in neupravičen poseg v avtonomijo občin kot ustanoviteljic javnih vrtcev.

Opozorila Mestne občine Novo mesto

V novomeški občini opozarjajo, da je fleksibilni normativ ključno orodje, s katerim lahko občine zagotavljajo prosta mesta za vse otroke, vse v korist otrok, staršev in lokalne skupnosti. Njegova ukinitev bi pomenila povečanje stroškov in zmanjšano dostopnost, kar bi občutili najprej otroci in njihovi starši.

Opozarjajo, da bi bila dostopnost vrtca za vse otroke brez prilagodljivega normativa bistveno nižja. Nekateri otroci bi ostali brez mesta v vrtcu. Višji bi bili tudi stroški, cene vrtcev se bi v določenih skupah lahko dvignile tudi do 20 %.

Navajajo še, da praksa pokaže, da ob izjemnih povečanjih skupin za največ dva otroka ni zaznanega padca kakovosti. Kakovost je sicer odvisna od odnosov, vsebin in pogojev dela, ne izključno od številke. Opozarjajo še na pomanjkanje kadra v vrtcih. Že sedaj se namreč številne občine soočajo s pomanjkanjem vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljev, kar je v preteklosti večkrat izpostavil tudi sindikat. Ukinitev fleksibilnega normativa bi pomenila dodatne potrebe po kadru, ki ga na trgu dela pogosto nimogoče zagotoviti, s čimer bi bilo onemogočeno oblikovanje zadostnega števila skupin in bi to poslabšalo dostopnost do vrtcev. Več o tem lahko preberete na povezavi: Novo mesto

Primer Šmarješke Toplice

Spomnimo tudi, da se je v Občini Šmarješke Toplice aprila izkazalo, da bi v Vrtcu Sonček po spomladanskem vpisu brez varstva ostalo 13 otrok. Na razpis za vpis so prejeli 48 vlog, sprejeli so jih lahko le 35. Občinski svetniki so nato na seji občinskega sveta odločili drugače. Niso glasovali za predlog, po katerem bi bil v oddelku lahko le en otrok več, izglasovali so normativ plus dva otroka. S tem so pridobili enajst mest več, imajo namreč enajst oddelkov. Brez varstva bosta tako ostala le dva otroka, ki pa nista občana šmarješke občine.

Ravnateljica vrtca je pojasnila, da naj bi z letom 2028 začel veljati nov pravilnik, ki naj bi omejil kvadraturo za otroka. Za enega naj bi bili minimalno predvideni trije kvadratni metri. V Šmarjeti pa v nekaterih igralnicah tem pogojem ne bodo mogli zadostiti, zato se naj bi na to začeli pripravljati z novim normativom, se pravi manj otrok v oddelku. Očitno je tudi, da so imeli takšna navodila “z vrha”, ne edini. Župan Marjan Hribar pa je pojasnil, da ni razlogov za znižanje normativov. Prepričan je, da se z otrokom več v skupini razmere v varstvu ne slabšajo.

Tako Novo mesto kot Šmarješke Toplice ter številne druge občine pa so objavile poziv Proti pobudi SVIZ.

