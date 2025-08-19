Stojan Petrič dela: novinarji v zadrugo, Delo d. d. pa odslej samo nepremičninska družba?

Piše: C. R.

V medijski družbi Delo se obetajo statusne spremembe. Iz sedanje družbe Delo bodo predvidoma dejavnost izdajanja medijskih vsebin in nanjo vezane zaposlene izločili na novo podjetje Delo mediji, na družbi Delo pa bodo ostale nepremičnine in nekatere naložbe. Pozneje bi del lastništva Dela mediji po načrtih lahko ponudili tudi zaposlenim.

“V družbi Delo pripravljamo te spremembe, o tem smo v dosedanjih postopkih obvestili vse udeležence postopkov. Ko bo do sprememb prišlo, bomo o tem obvestili tudi javnost preko naših medijev,” je za STA na kratko komentirala direktorica Dela Nataša Luša.

Več o Delovih načrtih je pred dnevi razkril portal Požareport, ki je na omrežju X objavil pismo vodstva zaposlenim. Kot piše v njem, naj bi predvidoma v začetku septembra (odvisno od datuma vpisa v sodni register) iz sedanje družbe Delo (Časopisno založniško podjetje) izčlenili dejavnost izdajanja medijev na novo družbo Delo mediji, ustvarjanje medijskih vsebin. Na začetku bo 100-odstotni lastnik novega podjetja Delo.

Na novo družbo bi prenesli vse zaposlene, ki naj bi ohranili vse pravice iz pogodb o zaposlitvi in na podlagi podjetniške kolektivne pogodbe, in vso medijsko dejavnost, ki jo zdaj opravlja družba Delo.

Poleg tega naj bi prenesli vsa premična osnovna sredstva, blagovne znamke edicij, pogodbe z naročniki in poslovnimi partnerji ter “zadostna denarna sredstva za poslovanje”. Ob tem naj bi na Delo mediji prenesli še počitniške zmogljivosti in delež v družbi Delovnica.

Na družbi Delo bi medtem ostale nepremičnine, naložba v Izberi, finančne naložbe in nekatere druge manjše naložbe. Delo mediji bi prostore najemali od sedanje družbe Delo.

“Gre za prenos zaključene organizacijske enote s predvidoma 200 zaposlenimi, vsemi projekti, potrebnim premoženjem, pravicami in obveznostmi, osnovnimi sredstvi, dokumentacijo ter z vsemi pravnimi razmerji, ki se izvajajo s prenesenim delom dejavnosti,” so zapisali v vodstvu. Prihodki novega podjetja naj bi zadoščali za opravljanje prenesene medijske dejavnosti.

Po zaključku prve faze naj bi nato v Delu pristopili k drugi fazi, v kateri bi lahko na podlagi zakona o lastniških delavskih zadrugah, ki je v postopku v DZ, zaposlenim v odkup ponudili del novega podjetja in jih tako, kot so zapisali, v večji meri vključili tudi v upravljanje podjetja.