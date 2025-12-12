Sodišče iz pripora izpustilo 21-letnika, ki naj bi napadel Aleša Šutarja

Piše: STA

Novomeško okrožno sodišče je iz pripora izpustilo 21-letnika, ki ga je policija prijela zaradi suma, da je 25. oktobra pred lokalom Patriot usodno napadel 48-letnega Aleša Šutarja, so za STA potrdili na sodišču. Z izvajanjem dokazov se je ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je storil kaznivo dejanje, kot da ga ni storil, so navedli.

Fotografija domnevnega napadalca na prostosti je zaokrožila tudi na družbenih omrežjih.

Kot so za STA sporočili s sodišča, je zunajobravnavni senat sledil predlogu odvetnika, saj je ugotovil, da utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja, kar je eden od pripornih pogojev, ni več podan. Pri tem sodišče pojasnjuje, da je utemeljen sum podan, če je stopnja verjetnosti, da je obdolženi storil očitano kaznivo dejanje, večja od verjetnosti, da ga ni storil. “Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo oškodovanega Šutarja, kot da ga ni storil,” so zapisali.

Namen preiskave po navedbah sodišča je, da se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica. “Slednje pa pomeni, da bi se dokazni standard iz stopnje utemeljenosti suma, ki je pogoj za uvedbo preiskave in hkrati pogoj za pripor, moral približati stopnji gotovosti, da je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje. V konkretnem primeru temu ni bilo tako, temveč se je dokazni standard po oceni senata celo znižal, zato je odločil, da se pripor nemudoma odpravi, saj zanj niso več podani pogoji, ki jih določa zakon,” so zapisali.

Sodna preiskava zoper obdolženca sicer po navedbah sodišča še ni končana. “Nadaljnji tek postopka je tako odvisen predvsem od postopanja organov pregona,” so sporočili.

21-letni osumljenec je bil priprt konec oktobra. Policija ga je prijela kmalu po napadu, ker je bila prepričana, da je napadel Šutarja. A se je zapletlo v preiskavi pred sodnikom. Po poročanju Dnevnika naj bi namreč vsaj pet prič pred sodnikom v preiskavi dejalo, da napadalec ni 21-letnik, od tega naj bi tri tudi povedale, kdo naj bi bil pravi napadalec. Šlo naj bi za mladoletnega Roma, bratranca priprtega 21-letnika.

Odpravo pripora je že od začetka zahteval obdolženčev odvetnik, saj da ni nobenih DNK dokazov, da je bila njegova stranka storilec, izjave prič pa se razlikujejo.

Osumljenemu je bil sicer pripor odrejen do 25. decembra, sodišče pa bi mu lahko podaljšalo še za mesec dni.