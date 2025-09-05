So bili stroka Svobode pri marihuani lobisti?

“Spoštovani, Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je dne 5. 6. 2025 prejela prijavo v zvezi s predlogom Zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene (Uradni list RS, št. 60/25, v nadaljevanju: ZKMZN). Iz prijave so izhajali očitki o ignoriranju referendumske volje ter o izključitvi bolnikov in kmetov. Dalje iz prijave izhajajo navedbe, da je predlog zakona pripravila strokovna skupina, kjer pa identiteta njenih članov ni javno znana, dodatno pa naj bi pri pripravi zakona sodelovali posamezniki z neposrednimi poslovnimi interesi v industriji konoplje, ki naj bi skladno z očitki iz prijave neposredno pisali besedilo vloženega predloga zakona. Dne 19. 7. 2025 je Komisija prejela dopolnitev k prijavi, dodatna dejstva in dokazi pa naj bi še dodatno potrjevali sum sistemske netransparentnosti, konflikta interesov in možnosti nezakonitega vplivanja na zakonodajni postopek priprave in sprejema Zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki ga je Državni zbor sprejel dne 17. 7. 2025. Iz te dopolnitve k prijavi dodatno izhajajo očitki, da strokovna skupina ni bila nikoli formalno imenovana, naj bi pa pri pripravi predloga zakona sodelovali z državno sekretarko Metko Paragi in poslanko Saro Žibrat. Zaradi ugotavljanja obstoja pogojev za zakonito lobiranje v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) vas na podlagi prvega odstavka 16. člena ZIntPK zaprošamo, da Komisiji v roku desetih (10) delovnih dni od prejema tega poziva posredujete vso dokumentacijo, ki se nanaša na delovanje strokovne skupine za pripravo ZKMZ (imenovanje članov strokovne skupine, sestanki strokovne skupine, podane pripombe, itd.). T: 01 400 57 10 W: www.kpk-rs.si E: [email protected] Za morebitna dodatna pojasnila nas lahko pokličete tudi po telefonu na št. 01 400 57 10. Prosimo, da se pri odgovoru sklicujete na zgoraj navedeno številko. S spoštovanjem,

Sektor za nadzor

Zala Skumavc

svetovalka Komisije

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) torej od državnega zbora zahteva razkritje podatkov, kdo so bili strokovnjaki in kdaj so bili imenovani za pomoč poslanki Sari Žibrat (Svoboda) in državni sekretarki Metki Paragi.

Preiskujejo namreč sum sistemske netransparentnosti, konflikta interesov in možnosti nezakonitega vplivanja na zakonodajni postopek.

Gre za Zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki je bil sprejet nenavadno, predlagali sta ga poslanki Sara Žibrat (Svoboda) in Nataša Sukič (Levica). Po vetu državnega sveta je bil na izredni seji julija že med parlamentarnimi počitnicami potrjen z 49 glasovi za in 11 proti.

Iz te dopolnitve k prijavi dodatno izhajajo očitki, da strokovna skupina ni bila nikoli formalno imenovana, naj bi pa pri pripravi predloga zakona sodelovali z državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Metko Paragi in poslanko Saro Žibrat.

KPK zdaj zahteva, da jim državni zbor v roku 10 delovnih dni od prejema poziva posreduje vso dokumentacijo, ki se nanaša na delovanje strokovne skupine za

pripravo zakona (imenovanje članov strokovne skupine, sestanki strokovne skupine, podane pripombe itd.).

Kako se bo to razpletlo, bomo spremljali, dejstvo pa je, da je bila poslanka Sara Žibrat (Svoboda) zelo zavzeta za sprejem zakona o konoplji. Enako Nataša Sukič.