SLS dobila novo predsednico

Piše: Moja Dolenjska

Kongres SLS je za predsednico stranke izvolil dr. Tino Bregant. Podprlo jo je vseh 93 delegatov, ki so oddali veljavno glasovnico. Bregantova je prepričana, da SLS zmore stopiti skupaj in na volitvah glas SLS ponesti v parlament.

Zdravnica in aktualna ljubljanska mestna svetnica SLS dr. Tina Bregant velja za zelo umirjeno in povezovalno osebo.

V nagovoru članstvu SLS, zbranem na kongresu v Slovenski Bistrici, je dejala, da imajo “člani SLS v resnici zgodovinsko odgovornost”, da so na mestu pred njo stali mnogi, ki so za stranko storili ogromno. Ob pregledu zgodovine stranke pa je ocenila, da ta kaže, da ima SLS sposobnost aktivirati se v težkih časih.

“Člani SLS imamo v resnici zgodovinsko odgovornost, a tudi odgovornost do sebe, svojih otrok in svojih vnukov, da kot temeljna sila, ki je pomagala, da smo Slovenci prišli do svoje države, ponovno vstanemo in pokažemo, kaj zmoremo, ne jaz kot posameznica, četudi kot predsednica, pač pa mi skupaj,” je dejala.

Bregantova je ključne programske poudarke strnila v desetih točkah. Med drugim je izpostavila odgovorno in pravično urejeno državo s posluhom za šibkejše in ranljive, vsem dostopno zdravstvo in šolstvo, davčni sistem, ki spodbuja delo, podjetnost in inovacije z minimalnim birokratskim bremenom, priložnosti za mlade, dostojanstvo za starejše, perspektivo za mlade kmete.

“Skupaj zmoremo veliko. Če citiram Ivana Omana – mi gremo na volitve zato, da zmagamo. Zmagajmo skupaj,” je sklenila nagovor članstvu.

Kandidirala s pomočjo več odborov, nagovorili so jo člani, ki si želijo prevetritve

Pred kratkim pa je v intervju za tednik Demokracija na vprašanje, kaj jo je vodilo k odločitvi za kandidaturo za predsednico SLS odgovorila, da za predsednico kandidira s pomočjo več odborov.

“K temu me je nagovorilo več članov, ki si želijo prevetritve, hkrati pa se zavedajo, da mora stranka prestopiti prag parlamenta, če želi obstati. To je mogoče, kar je pokazal zagon na Evropskih volitvah; to je mogoče, ker je SLS na lokalni ravni še zelo živahna, hkrati pa se Slovenke in Slovenci prebujamo. Živimo v časih, ki so zahtevni geostrateško, ekonomsko in tudi vrednostno. Slovenija pri tem ni na poti, ki vodi v svetlo prihodnost. Resnica je zavita v pajčolan laži in je diametralno nasprotna temu, kar vladajoči razlagajo: namesto javnega zdravstva, krepijo čisto zasebništvo, ki pa bo namenjeno samo »izbrancem«; javno šolstvo in znanje otrok strmoglavlja, kar kažejo mednarodne raziskave, hkrati pa se »izbranci« lahko šolajo v tujini, na naš račun; podjetniki, gospodarstveniki, zdravniki ter praktično vsi, tudi umetniki, ki znamo ustvarjati in ne opravljamo »nevidnega« dela, pa smo razglašeni skoraj za »sovražnike ljudstva«; na mednarodnem parketu se povezujejo s tistimi, ki sploh ne poznajo parketa; sprašujemo se, ali bo pravna država vzdržala sedanje pritiske oblasti, ali pa se bo vdala maščevalnosti vladajočih. Kaj bo s starejšimi? Tega uničevalnega pohoda sedanje oblasti ne moremo in ne bomo dopustili.

V SLS je doma ljudskost in sredinskost Slovencev – tisto, kar je bilo nujno, da je prišlo do osamosvojitve.

Gre za pravi slovenski duh, ki ga praviloma politika na visoki ravni ne zanima, dokler ni dovolj hudo, da se ta duh zbudi. Takrat pa Slovenci vseeno zberemo sile. Bom povzela misel Simona Gregorčiča, ki jo je često navajal moj oče – pa tudi moja babica je znala Gregorčiča na pamet: “Ne kar mora, kar zmore, mož storiti je dolžan.”

Zelo pomembno je, da vsak prispeva svoje, po svojih najboljših močeh. Še najmanj je obkrožiti svojega kandidata – a tudi to je potrebno! In tudi sama sem pripravljena prispevati – se izpostaviti za SLS.

Sem Slovenka, moji otroci so Slovenci in želim, da so tudi moji vnuki Slovenci. Želim, in če me bodo člani Slovenske ljudske stranke pri tem podprli, bom pomagala pri tem, da ohranimo naše vrednote, ki so vrednote Slovenske ljudske stranke in verjamem da tudi vrednote večine bolj tihih, a vendarle številčnih Slovenk in Slovencev.”