SDS zahteva sejo o helikopterjih

Piše: C. R.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je danes vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Odbora za zdravstvo, na kateri bodo obravnavane nepravilnosti v postopku nakupa dveh namenskih helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč.

Vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) v Sloveniji se vleče že vrsto let, medtem ko je tovrstna oblika pomoči v drugih državah EU že dolgo standard. Gre za ključen segment zdravstvenega sistema, saj omogoča hitro in učinkovito pomoč življenjsko ogroženim bolnikom na težko dostopnih območjih, so zapisali.

Pri zadnjih postopkih javnega naročila za nakup dveh helikopterjev so se pojavili resni dvomi o:

transparentnosti postopka ,

, neupoštevanju strokovnih zahtev urgentnih zdravnikov in reševalcev ,

, ustreznosti meril za izbiro ponudnika ,

, korupcijskih tveganjih in prilagajanju razpisa favoriziranemu dobavitelju (Leonardo).

Strokovnjaki (urgentni zdravniki, reševalci, gorski reševalci) so večkrat opozorili, da izbrani helikopterji ne izpolnjujejo nujnih standardov za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov, saj ne omogočajo ustreznega dostopa do pacienta in izvajanja ključnih medicinskih postopkov, kot je intubacija.

Zato SDS predlaga, da pristojna parlamentarna odbora po razpravi sprejmeta naslednje sklepe:

Ministrstvo za notranje zadeve naj razveljavi odločitev o nakupu dveh helikopterjev in objavi nov razpis, ki bo usklajen s strokovnimi zahtevami. Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zdravje naj v roku 14 dni predložita odboroma celotno dokumentacijo, povezano z javnim naročilom. Ministrstvo za notranje zadeve naj v roku 14 dni predloži certifikat, ki dokazuje ustreznost helikopterjev za oskrbo in intubacijo pacienta v prečnem položaju. Vlada RS naj sprejme sklep, da bodo prihodnji razpisi za helikopterje za HNMP v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Vlada RS naj celoten sistem HNMP uredi ob upoštevanju priporočil stroke, da bodo pacienti deležni najvišje možne ravni oskrbe.

“V Slovenski demokratski stranki poudarjamo, da mora biti nakup reševalnih helikopterjev v celoti transparenten, strokovno utemeljen in brez korupcijskih tveganj. Gre za življenja ljudi, zato si Slovenija zasluži helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ki bo učinkovita, sodobna in v službi državljanov,” sporočajo iz stranke.