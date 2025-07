SDS v parlamentarno proceduro vložila predlog dopolnitve zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev

Piše: C. R.

Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku vložila predlog dopolnitve zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. S predlogom želijo zagotoviti pietetno in trajno rešitev za pokop več kot 3000 posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz Jame pod Macesnovo gorico, so sporočili iz SDS.

Predlog določa, da se posmrtni ostanki, ki so trenutno shranjeni v državni kostnici v Škofji Loki, v roku treh mesecev po uveljavitvi zakona prenesejo in pietetno pokopljejo na pokopališču Žale v Ljubljani, so v današnjem sporočilu zapisali v SDS. Kot so opozorili, so bili ostanki doslej shranjeni v neustreznih pogojih, najprej v zabojnikih v garaži Komunale Kočevje, nato začasno v kostnici v Škofji Loki, “kar je nespoštljivo in v nasprotju s temeljnim civilizacijskim načelom dostojnega pokopa.”

Predlog dopolnitve zakona sledi tudi nedavno sprejeti resoluciji Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, ki poziva k zagotavljanju univerzalne pravice do dostojnega pokopa in k spoštovanju spomina na vse nedolžne žrtve.

“Vsak človek ima pravico do groba, dostojnega pokopa in spomina, zato zakon predstavlja nujen korak k pietetni in trajni rešitvi za žrtve iz Jame pod Macesnovo gorico,” so navedli v SDS. Dodali so, da je komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč ob enostranski odločitvi ministra za obrambo o selitvi iz Kočevja izrazila ogorčenje in opozorila, da so svojci žrtev ter predstavniki Cerkve pred tem zahtevali dogovor in določitev trajne lokacije pokopa.