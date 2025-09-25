SDS predlaga zakonsko rešitev za naročanje prevozov prek sodobnih aplikacij

Piše: C. R.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v parlamentarni postopek vložila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Cilj zakona je omogočiti nove vrste prevoza potnikov, ki bi omogočale tudi naročanje prevozov preko spletnih platform, aplikacij za mobilne naprave itd.

Ker se pri prevozih, dogovorjenih prek spletnih platform, cena prevoza in pot dogovori vnaprej in ima potnik s tem zagotovilo ponudnika, so zahteve za dodatno zaščito, kot je taksimeter, nepotrebne. Prevozi, dogovorjeni z uporabo sodobnih tehnoloških platform, se izvajajo v skladu z zakonodajo, ki ureja prevoze, in ne sodijo med storitve informacijske družbe, kar je sicer podlaga za izračun cene prevoza in opravljena storitev v prometu. Zato je treba omogočiti tudi izvajanje taksi prevoza z uporabo aplikacije.

Kaj predlaga novela zakona?

uvaja možnost naročanja prevozov prek sodobnih aplikacij ,

, potniki bodo pred vožnjo seznanjeni s ceno, relacijo in podatki o vozniku,

omogoča se najem vozila z voznikom , kar je že uveljavljena praksa v številnih državah EU,

, kar je že uveljavljena praksa v številnih državah EU, zmanjšujejo se administrativne ovire za izvajalce taksi dejavnosti,

za izvajalce taksi dejavnosti, zagotavlja se sledljivost in varnost transakcij prek digitalnih rešitev.

Znani in v svetu uveljavljeni primeri izvajanja storitve prevoza potnika s pomočjo platforme omogočajo, da se na območjih, kjer zagotavljajo storitev z uporabo pametnega telefona, na katerem je naložena aplikacija, naroči storitev prevoza. Aplikacija prepozna lokacijo uporabnika in najde razpoložljive izvajalce, ki so v bližini. Ko izvajalec privoli v vožnjo, aplikacija o tem obvesti uporabnika, tako da pokaže profil izvajalca in oceno prevoznine do cilja, ki ga je navedel uporabnik.

Po opravljeni vožnji se znesek samodejno odtegne z bančne kartice, ki jo mora uporabnik navesti pri vpisu v aplikacijo. Aplikacija vključuje tudi funkcijo ocenjevanja, tako da lahko potniki ocenijo izvajalca, izvajalci pa potnike. Povprečne ocene, ki so nižje od določenega praga, lahko privedejo do izključitve s platforme.

Predlog sledi praksi večine evropskih držav, kjer so takšne oblike prevozov že regulirane in omogočajo potnikom večjo preglednost cen, varnost in enostavnejše naročanje. “V SDS poudarjamo, da predlog odpira vrata novim gospodarskim priložnostim in večji dostopnosti prevozov,” sporočajo.