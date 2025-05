SDS: Če v nedeljo pade zakon o posebnih pokojninah, je treba razveljaviti tudi zakon o odmeri starostne pokojnine osebam s posebnimi zaslugami

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“V primeru, da se bo večina volivcev v nedeljo, 11. maja 2025 izrekla proti Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU), je na podlagi jasno izražene volje ljudstva potrebno tudi zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO), nemudoma razveljaviti.”

Tako so poslanci SDS pojasnili, zakaj so včeraj v državnem zboru predlagali zakon o prenehanje veljavnosti zakona o pokojninskih dodatkih za posebne zasluge iz leta 1974. Predlog ukinitve ZIPA je prva podpisala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Stranka s tem tudi odgovarja na ugovore na referendum iz vladnih strank, da bo, če ljudje zavrnejo uzakonitev visokih dosmrtnih pokojninskih dodatkov za umetnike, ki so jih uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice, še vedno veljal stari zakon, po katerem so več sto privilegijev razdelile vlade Janeza Drnovška, vse prihodnje pa v seštevku le nekdaj deset. Še največ med temi vlade Janeza Janše, ki je ob Drnovšku edini vlado vodil več kot enkrat. Doslej trikrat. Drnovšek jih je petkrat.

Zakon, o katerem odločamo na referendumu, bi ZIPO ukinil le za področje kulture, za preostala področja, denimo, znanosti, bi veljal še naprej. SDS bi, če ji uspe ustaviti astronomske dodatke za kulturnike, ukinila ta zakon iz časa socializma v celoti.

Za športnike pa je bil ta zakon že “ukinjen”, dejansko pa nadgrajen, s posebnim Vilfanovim zakonom, ki so ga leta 2017 uzakonili poslanci SMC, DeSUS, SD in NSi in po katerem je bilo že podeljenih več kot sto privilegijev športnikom in športnim funkcionarjem.

Prvi je med športniki visok dosmrtni dodatek k pokojnini dobil rokometaš Vlado Bojović, ki je z jugoslovansko reprezentanco leta 1982 v Nemčiji osvojil srebrno medaljo. V Krivi Palanki v Makedoniji rojen športnik, sin podpolkovnika Čedomira Bojovića, se je leto po največjem dosežku kariere zapletel v umor voznika tovornjaka Antona Kušarja v Celju in bil v Kranju, tja so sojenje prestavili, ker je na sodišču v Celju opravljal pripravništvo, obsojen na leto in dva meseca zapora, s čemer se je končala športna in pravosodna kariera, ki je še bila pred Bojovićem. Privilegij najvišje pokojnine je dobil, čeprav zakon določa, da pravnomočno obsojenim ne pripada. A kazni država sčasoma izbriše. Enako so zdaj Svoboda, SD in Levica to določili pri kulturnikih. Podatkov, da je bil obsojen in mu je bila kazen izbrisana, država celo nima, sem izvedel, ko sem preverjal. Izbrisali so celo sami sebi.

Dodatek, ki mu zagotavlja najvišjo mogočo pokojnino, je dobil tudi predlagatelj Peter Vilfan sam. V Erarju KPK so lani pomotoma objavili, kako je Vilfan dobival skoraj 2.700 evrov pokojnine in dodatka, ki si ga je sam uzakonil, na svoj račun. Tolikšen je bil takrat najvišji znesek. Trenutno je čez tri tisoč evrov.

Tako je Erar prikazal vsote, kar se javnosti sicer prikriva: