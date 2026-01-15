SD le z drobižem za svoj zakon o pomoči pri samomorih

Piše: Spletni časopis

SD ni skoraj nič investirala v kampanjo za zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga parlamentu predlagali in ga tam tudi izglasovali poslanci Svobode, SD in Levice.

V kampanjo pred referendumom, na katerem so volivci poslanski zakon odločno zavrnili, so za prepričevanje volivcev vložili le 7.387 evrov, je portalu Ajpes iz SD poročala Živa Živković. Na posebni račun za kampanjo jim nihče ni prispeval niti centa. Ves denar so pridobili tako, da so si ga nakazali iz rednega računa stranke. To kaže, da stranka s svojim zakonom ni uživala podpore ljudi. Nič niso prispevali za kampanjo. Več od njih, 7.865 evrov, je prepričevanje ljudi, naj glasujejo proti, investiral Zavod za pastoralno dejavnost. A enako le iz rednega računa. Največji stranki, SDS in Svoboda, o vložkih v kampanje še nista poročali. V SD so bili podobno varčni že na referendumih v preteklosti. V kampanjo za čistko na RTVSLO so vložili 10.574 evrov. 8. marec Nike Kovač je v podporo temu zakonu vladnih strank takrat investiral 42.065 evrov. Gibanje Svoboda pa 68.170 evrov. V prepričevanje ljudi pred referendumom o dosmrtnih dodatkih k pokojninam zaslužnih kulturnikov pa so v SD investirali še manj. Vsega 63 evrov za odprtje in zaprtje posebnega računa. Tisti referendum je bil po rezultatu največji polom vladnega zakona v zadnjih desetletjih sploh.

Doslej je še največ za kampanjo pred referendumom o samomorih prijavil Zavod za pastoralno dejavnost, v imenu katerega je Igor Dolinšek priznal 7.865 evrov stroškov, večino, 6.772 evrov, je plačal založbi Družina. Na tretjem mestu je društvo Srebrna nit, od koder je Irena Žagar prijavila 2.257 evrov stroškov, od tega so dva tisoč evrov nakazali Katarini Keček za medijske storitve, Igorju Pribcu pa so za dva potna naloga plačali 84 evrov.

Celotno poročilo SD o kampanji za zakon poslancev Svobode, SD in Levice, ki je bil na referendumu zavrnjen, je takšno: